Deux ans de prison pour un cambrioleur du domicile de Ja Morant

D’autres condamnations devraient suivre. D’après les dossiers judiciaires consultés par ESPN, le premier mis en cause à avoir plaidé coupable dans l’affaire de la série de cambriolages perpétrés en 2024 aux domiciles d’athlètes professionnels, dont celui de Ja Morant, a été condamné jeudi dans un tribunal fédéral du Tennessee.

Le juge a condamné cet homme à 24 mois de prison, avec déduction de la période de détention provisoire déjà effectuée, après qu’il a plaidé coupable d’un chef d’accusation de transport entre plusieurs États de biens volés.

Sa peine devrait ainsi prendre fin au début de l’année 2027. « Susceptible d’être reconduit à la frontière après son incarcération », selon son avocat en raison du dépassement de la durée de validité de son visa, il est par ailleurs condamné à une amende de 100 dollars. Le montant des dommages et intérêts sera déterminé plus tard.

Plus d’un million de dollars de bijoux, de montres et de sacs de luxe

En février 2025, les autorités fédérales avaient déposé une plainte en Floride, désignant ce jeune homme de 25 ans comme membre d’un gang de cambrioleurs composé de ressortissants chiliens, accusés de s’être introduits par effraction dans les domiciles d’athlètes à travers tout le pays.

Un cambriolage au domicile de « l’athlète professionnel 6 », un joueur des Grizzlies, était le seul fait reproché dans le Tennessee mentionné dans la plainte. Environ un million de dollars en montres, bijoux et sacs de luxe avaient été volés au domicile du joueur, dont l’identité a ensuite été confirmée par les médias américains comme étant Ja Morant, pendant que les Grizzlies recevaient les Warriors le 19 décembre 2024.

Pour mémoire, en février 2025, le FBI avait inculpé sept hommes originaires du Chili dans les cambriolages qui avaient touché Bobby Portis et plusieurs joueurs NFL, dont Patrick Mahomes, Travis Kelce ou encore Joe Burrow. Le « Bureau » avait alors appelé les athlètes, notamment en NBA, à la vigilance face aux cambriolages de ce groupe organisé, qui traquait les absences des sportifs via leurs publications sur les réseaux sociaux.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.