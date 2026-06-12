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La A.E. 3 se dévoile déjà

Publié le 12/06/2026 à 11:05 Twitter Facebook

Sneakers – Attendue pour le 15 septembre, la troisième chaussure signature d’Anthony Edwards se montre déjà avec ce premier coloris « Cold Blooded » en bleu clair.

L’engouement autour de la collection signature d’Anthony Edwards n’a fait qu’augmenter depuis deux ans, et l’attente autour de la sortie de la A.E. 3 le témoigne. Le modèle avait déjà fuité depuis des semaines, le voilà désormais en version finie, plus de trois mois avant sa sortie officielle !

C’est l’occasion de constater que la troisième chaussure signature de l’arrière des Wolves continue d’évoluer dans le bon sens, avec cette fois des « flèches » en TPU en guise de renforts latéraux sur une tige en mesh. L’ADN et la coupe restent les mêmes. On retrouve ainsi le logo du joueur sur la languette et les trois bandes d’adidas sur le talon. L’arrière de la semelle confirme aussi la composition de la semelle intermédiaire, qui sera composée d’un amorti « Hyperboost ».

Ce premier coloris proposé envoie du lourd avec ses tons bleu ciel. L’ensemble donne un petit côté « glaçant » à cette version qui porte bien son nom : « Cold Bloded ».

Cette A.E. 3 « Cold Blooded » pourrait être la première à sortir officiellement à la rentrée, le 15 septembre prochain, au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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