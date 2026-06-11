En prolongation, le Tempo domine le Sun de Leïla Lacan

Le premier panier de ce duel entre Tempo et Sun est inscrit par l’ancienne joueuse de Connecticut, Marina Mabrey, sur une flèche lointaine. Les deux formations se rendent les coups tout au long du premier quart-temps. Après dix minutes, c’est le Sun qui mène d’un point grâce à un panier au buzzer de Charlisse Leger-Walker (31-30).

Connecticut continue sur sa lancée dans la période suivante. Sur un panier primé de Leila Lacan (24 points, 7 passes), les visiteuses prennent sept points d’avance (43-36). Le Tempo ne se laisse pas distancer et tente, une première fois, de revenir au score. Lorsque Brittney Sykes (38 points, 11/20 au tir, 3/6 à 3-points) se joue de Leila Lacan pour finir au cercle, Toronto revient à quatre points, mais la Française répond immédiatement avec un nouveau panier à 3-points. La meneuse profite ensuite d’un écran d’Olivia Nelson-Ododa pour réussir son troisième tir lointain de la partie (52-42).

La deuxième mi-temps s’ouvre sur une nouvelle flèche à longue distance de Leila Lacan. Le Tempo est sous l’eau, mais compte sur Marina Mabrey pour revenir dans la rencontre. L’ailière impulse un 12-3 en faveur de son équipe qu’elle conclut avec un tir depuis le logo (63-58). Le Sun n’est pas en reste et Saniya Rivers répond avec, à son tour, un tir depuis le logo.

Les efforts du Tempo ont payé

Pour voir le Tempo combler tout son retard, il faut attendre les dernières minutes du temps réglementaire. À trois minutes de la fin de la rencontre, Connecticut mène de sept points après un nouveau tir à mi-distance de Leila Lacan (90-83). Cependant, Toronto recolle au score grâce à deux joueuses : Nyara Sabally et Laura Juskaite. La première sert d’abord la seconde qui peut finir au cercle. Dans la foulée, la Lituanienne s’élève derrière l’arc tandis que la sœur de Satou Sabally inscrit quatre lancers francs pour ramener les deux équipes à égalité (92-92).

Dans la dernière minute, Leila Lacan sert Aaliyah Edwards, mais Brittney Sykes égalise à coup de lancers-francs. La balle de match atterrit dans les mains de Diamond Miller, mais elle est excellemment bien défendue par les joueuses du Tempo. Par conséquent, le match part en prolongation (96-96).

Dans la période supplémentaire, le Tempo se repose sur ses stars. Marina Mabrey inscrit les premiers points canadiens et si le Sun ne se laisse pas distancer, Brittney Sykes se charge de sceller le sort du match. Alors qu’il ne reste que deux minutes à jouer, elle déborde Saniya Rivers. Sur la possession suivante, Connecticut gratte deux rebonds offensifs sans trouver le chemin du cercle.

Finalement, Marina Mabrey intercepte une passe de Charlisse Leger-Walker et Brittney Sykes arrive à obtenir deux lancers-francs. Sur la ligne, le poignet de l’ancienne du Storm ne tremble pas. Le Tempo s’impose 106 à 102, forçant le Sun à subir une quatrième défaite consécutive.