La SHAI 001 « Steel » sort aujourd’hui

Shai Gilgeous-Alexander avait profité du Game 1 des demi-finales de conférence face aux Lakers pour arborer ce nouveau coloris argenté de sa première chaussure signature, en collaboration avec Converse. Le meneur du Thunder avait encore pour objectif de rallier une nouvelle fois les Finals, avant d’être stoppé par les Spurs.
C’est donc sans lui que le coloris Premium « Steel » de la SHAI 001 sort aujourd’hui, en pleine NBA Finals. Les modèles « Premium » de la SHAI 001 se distinguent désormais par leur tige en cuir, ici recouverte d’un gris métallique qui prend bien la lumière, assortie d’une tige également grise.
La SHAI 001 « Steel » est retrouver à partir d’aujourd’hui au prix de 150 euros sur le site officiel de Converse.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.