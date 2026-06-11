La SHAI 001 « Steel » sort aujourd’hui

Shai Gilgeous-Alexander avait profité du Game 1 des demi-finales de conférence face aux Lakers pour arborer ce nouveau coloris argenté de sa première chaussure signature, en collaboration avec Converse. Le meneur du Thunder avait encore pour objectif de rallier une nouvelle fois les Finals, avant d’être stoppé par les Spurs.

C’est donc sans lui que le coloris Premium « Steel » de la SHAI 001 sort aujourd’hui, en pleine NBA Finals. Les modèles « Premium » de la SHAI 001 se distinguent désormais par leur tige en cuir, ici recouverte d’un gris métallique qui prend bien la lumière, assortie d’une tige également grise.

La SHAI 001 « Steel » est retrouver à partir d’aujourd’hui au prix de 150 euros sur le site officiel de Converse.