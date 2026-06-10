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Pronostics NBA | Misez sur Jalen Brunson dans le Game 4

Publié le 10/06/2026 à 20:52 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce mercredi, les Knicks et les Spurs se retrouvent au Madison Square Garden pour le Game 4 des Finals.

Jalen BrunsonSan Antonio peut espérer égaliser, surtout si Victor Wembanyama et ses coéquipiers reproduisent ce qu’ils ont réussi à faire dans le match précédent. Mais évidemment, New York ne l’entend pas de cette oreille…

Maladroit, Jalen Brunson doit absolument se reprendre s’il veut que les Knicks refassent le break et s’offrent trois balles de match pour filer vers le trophée Larry O’Brien. Money Time mise donc sur un gros match de sa part.

– Jalen Brunson compile plus de 33.5 (Points + passes décisives). Cote : 1.83

– Jalen Brunson termine meilleur marqueur du match. Cote : 2.20

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