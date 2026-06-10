Rick Brunson, entre autorité de coach et instinct de père

« Ne joue pas à ça. T’es pas un dur, frérot. T’es pas un dur. » Voilà ce qui a pu être lu sur les lèvres de Rick Brunson lors du premier match des Knicks sur le parquet des Spurs. Des mots envoyés en direction de De’Aaron Fox après un « tête-à-tête » musclé avec son fils, Jalen Brunson.

Dans le quatrième quart-temps, les esprits ont chauffé entre les deux hommes, poussant les arbitres à intervenir pour les séparer, tandis qu’une mêlée s’est formée autour de Stephon Castle et Mikal Bridges notamment.

L’assistant de Mike Brown s’était alors rapproché de la scène – une réaction rare de la part d’un assistant – qui s’est jouée à proximité du banc des Spurs. « Je serai toujours un père d’abord. Mais au bout du compte, si c’était n’importe quel autre joueur, je ferais exactement la même chose », défend après le technicien.

Cette frontière parfois poreuse entre le rôle de mentor et celui de parent est en tout cas parfaitement intégrée par le meneur des Knicks, conscient de la chance de vivre une telle aventure.

« Notre relation familiale est géniale. Je sais faire la part des choses et déchiffrer quand il agit en tant qu’entraîneur et quand il agit en tant que père. Quand nous sommes sur le terrain, c’est le coach. Je continue de l’appeler papa, mais à ce moment-là, c’est un coach. Dès que nous sortons du terrain, c’est évidemment mon père », décrit aujourd’hui le leader des Knicks.

Une relation unique

Le natif du New Jersey parle d’une relation « unique ». « C’est intéressant de voir comment les gens perçoivent ça, comment ils nous perçoivent. Je ne changerais ça pour rien au monde », témoigne le meneur des Knicks.

Au-delà du plaisir d’évoluer dans la même équipe, Jalen Brunson apprécie aussi de voir son père être « fixé » dans une formation NBA après une carrière de joueur qui, en neuf saisons NBA, l’a vu passer par huit clubs différents.

« Mon père a pas mal voyagé en NBA, on a vécu dans le sud du New Jersey pendant la majeure partie de mon enfance lorsqu’il jouait. Du coup, pouvoir voir mon père ces quatre dernières années consécutives, c’est probablement la plus longue période de notre vie où nous sommes restés ensemble. J’adore cette relation et cette opportunité. Je ne prends ça du tout pour acquis », poursuit le fils.

Cette proximité n’empêche en rien Rick Brunson, impressionné par le niveau atteint par Jalen, de faire preuve d’autorité lorsque la tension monte sur le terrain, quitte à bousculer son propre fils et le reste du groupe. Ce qui a été le cas lors de ce Game 1, où les Knicks ont visiblement trop parlé avec les arbitres.

« Rick Brunson a été super. Il m’a dit de la fermer – désolé, maman – il m’a dit de la fermer ou de me taire, et il a demandé au reste de l’équipe de se taire et de laisser les arbitres tranquilles. C’était super de sa part, parce qu’on était tous en train de perdre la tête, et je l’ai fait. Les autres gars l’ont fait aussi, et ça nous a aidés à canaliser notre énergie ailleurs, surtout en deuxième mi-temps », témoignait de son côté Mike Brown.