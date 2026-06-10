Angel Reese soigne son retour à Chicago

Le retour d’Angel Reese à Chicago donnait forcément à la soirée une ambiance particulière. Draftée par le Sky en 2024, puis transférée à Atlanta au printemps, l’intérieure retrouvait le Wintrust Arena pour la première fois en saison régulière sous ses nouvelles couleurs. Et elle n’a pas manqué le rendez-vous.

Avec 17 points, 17 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, Angel Reese a été au cœur du succès du Dream face au Sky (75-82), validant au passage son huitième double-double de la saison. Mieux encore : avec 57 double-doubles en 75 matchs de carrière, elle continue d’écrire une ligne statistique déjà historique en WNBA.

Longtemps, pourtant, Chicago a tenu tête à Atlanta. Le Sky menait encore à la pause (42-39), porté par son adresse extérieure et l’impact de Natasha Cloud en sortie de banc. La meneuse a terminé avec 18 points, tandis que Skylar Diggins a ajouté 17 points et Kamilla Cardoso 13. Cloud a même donné l’avantage aux locales à la fin du troisième quart-temps, avant de lancer le dernier acte par un tir à 3-points.

Mais dans le money-time, Atlanta a fait parler son collectif et son rebond offensif. Maladroites de loin, les joueuses de Karl Smesko ont compensé par leur domination sous les panneaux, transformant leurs secondes chances en points précieux. À 71-70, Angel Reese a d’abord trouvé Naz Hillmon sous le cercle, avant que cette dernière ne plante un tir à 3-points décisif sur la possession suivante. Derrière, Allisha Gray a puni une nouvelle possession prolongée par un rebond offensif de Reese.

Rhyne Howard a également marqué 17 points, tout en devenant la plus jeune joueuse de l’histoire WNBA à cumuler 2 500 points, 500 rebonds, 500 passes, 200 interceptions et 100 contres.