Gabby Williams et les Valkyries repoussent le Mercury

Golden State avait besoin de stopper l’hémorragie après deux défaites de suite. Les Valkyries ont répondu, non sans se faire peur, en dominant Phoenix au Chase Center (87-81), dans une rencontre longtemps maîtrisée puis relancée par le sursaut du Mercury au retour des vestiaires.

Le duo Veronica Burton – Gabby Williams a porté l’équipe locale. La première a lancé la soirée avec 19 de ses 25 points en première mi-temps, agressant la défense de Phoenix et trouvant constamment le bon rythme. Elle a aussi ajouté 8 passes, confirmant son importance dans l’organisation du jeu de Golden State. La seconde a pris le relais dans le dernier quart-temps, au moment où le Mercury menaçait de renverser la rencontre.

Car les Valkyries avaient pourtant fait le plus dur avant la pause. Avec 57% de réussite en première mi-temps, elles avaient creusé un écart confortable (49-32), dans le sillage d’une défense active. Mais Phoenix a réagi violemment dans le troisième quart-temps, remporté 29-17, pour revenir à 66-61 avant les dix dernières minutes.

Alyssa Thomas, de retour dans le cinq majeur après avoir manqué le match précédent, a encore tout fait pour le Mercury : 22 points, 9 passes et 8 rebonds. Monique Akoa Makani a ajouté 19 points, tandis que Natasha Mack a capté 10 rebonds. Mais Phoenix a aussi payé ses 16 ballons perdus, transformés en 17 points par Golden State.

Dans le money-time, Gabby Williams a remis de l’ordre. Son 3-pts à six minutes de la fin a donné sept longueurs d’avance aux Valkyries, puis elle a trouvé Kaila Charles pour un layup important. Kayla Thornton a ensuite planté un tir primé précieux, avant que Gabby Williams ne convertisse un panier avec la faute pour sécuriser la victoire.

Janelle Salaün a aussi pesé en sortie de banc, avec 11 points et 5 rebonds. Golden State grimpe ainsi à 7 victoires pour 5 défaites, tandis que Phoenix, qui restait sur deux succès après une série noire de six revers, retombe à 4-9.