Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns seront au centre du Game 3. Les Spurs doivent réagir au Madison Square Garden, avec un Wemby appelé à porter l’attaque, tandis que KAT est l’un des points d’ancrage des Knicks.

Dans un match à très haute intensité, les deux intérieurs ont ainsi tout pour dépasser les 20 points chacun. New York voudra exploiter son avantage à domicile et confirmer le break fait dans le Texas, mais San Antonio a besoin d’une réponse de son leader. Le duel devrait logiquement peser lourd dans le scoring des deux équipes.

– Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns inscrivent 45 points ou plus en cumulé. Cote : 1.80

– Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns inscrivent chacun 20 points ou plus. Cote : 2.50

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.