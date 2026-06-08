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Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns

Publié le 8/06/2026 à 19:50 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce lundi, Victor Wembanyama et les Spurs doivent absolument s’imposer au Madison Square Garden.

Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns seront au centre du Game 3. Les Spurs doivent réagir au Madison Square Garden, avec un Wemby appelé à porter l’attaque, tandis que KAT est l’un des points d’ancrage des Knicks.

Dans un match à très haute intensité, les deux intérieurs ont ainsi tout pour dépasser les 20 points chacun. New York voudra exploiter son avantage à domicile et confirmer le break fait dans le Texas, mais San Antonio a besoin d’une réponse de son leader. Le duel devrait logiquement peser lourd dans le scoring des deux équipes.

– Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns inscrivent 45 points ou plus en cumulé. Cote : 1.80

– Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns inscrivent chacun 20 points ou plus. Cote : 2.50

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