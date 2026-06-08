Quand Mike Brown cherchait la solution pour défendre sur Jalen Brunson

Avant de devenir une superstar aux Knicks et l’un des meilleurs joueurs de la NBA, Jalen Brunson s’était fait un nom comme lieutenant de Luka Doncic. Drafté au deuxième tour, l’ancien de Villanova a connu une progression quasi linéaire à Dallas, passant de 9 points de moyenne lors de sa saison rookie à 16.3 points en 2022.

À l’époque, Mike Brown était sur la côte Ouest, d’abord aux Warriors puis aux Kings, et il se souvient très bien de l’éclosion de son leader actuel.

« La première fois que j’ai vraiment prêté attention à lui, j’étais coordinateur défensif à Golden State. Nous devions affronter Dallas. Je me souviens des premières fois où nous les avons joués. Nous avions mis un arrière sur lui. J’étais stupéfait. Parce que quand vous le regardez, vous vous dites : ‘Bon, ce n’est pas le plus grand joueur, pas le plus athlétique, pas le plus rapide non plus. On peut lui mettre un défenseur de 1m93 ou 1m96, ça ira.’ Eh bien non ! » se souvient le coach des Knicks. « Nous avons essayé avec des joueurs de 1m98 ou 2m01. Il atteignait méthodiquement ses spots préférés. Il utilisait son épaule pour créer l’espace, et il marquait quand même. »

« Nous avions mis Draymond Green sur Jalen »

Mike Brown va même jusqu’à dire qu’en playoffs, les Warriors se concentraient énormément sur Jalen Brunson, au point de placer leur meilleur défenseur sur lui.

« Luka est un joueur exceptionnel, un des plus grands de tous les temps. Il finira probablement dans le Top 10 de l’histoire, peut-être même dans le Top 5… Mais en tant que coordinateur défensif, et c’est juste mon avis personnel, en entrant dans cette série en playoffs, ma principale inquiétude, c’était Jalen. Nous avions mis Draymond Green sur Jalen. Voilà à quel point nous étions préoccupés. Parce qu’il nous fallait un joueur plus grand, plus fort et plus dur physiquement pour essayer de le ralentir. À l’époque, Jalen ne prenait pas autant de tirs à 3-points et ne jouait pas autant de pick-and-rolls, parce que le ballon était principalement dans les mains de Luka. »

Un leader tout en contrôle

Aujourd’hui, Jalen Brunson est l’option numéro 1 des Knicks en attaque, et il a encore fait évoluer son jeu.

C’est donc encore plus difficile de défendre sur lui, et les Spurs, même s’il reste maladroit dans cette finale, n’ont pas trouvé la solution pour le freiner complètement dans le « money time ».

« Aujourd’hui, c’est différent. Si vous mettez un ailier-fort sur lui, il va utiliser un écran. Il est dangereux en transition. Il peut marquer dans les trois zones : près du cercle, à mi-distance et derrière l’arc » conclut Mike Brown. « Et il le fait avec une patience que l’on apprécie énormément en tant qu’entraîneur, parce qu’il ne se précipite jamais, et il n’est pas dans l’urgence permanente. On a toujours l’impression qu’il contrôle la situation. Et quand votre meneur contrôle la situation, cela aide l’entraîneur à rester en contrôle, et cela aide aussi ses coéquipiers à rester en contrôle. Cela fait longtemps qu’il pose des problèmes à toute la NBA. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.