Le Fire étouffé par la défense des Sparks

Les Sparks avaient à cœur de se racheter après avoir mordu la poussière lors de leurs trois précédentes sorties. A domicile face à Portland, Los Angeles a donc réussi à rectifier le tir en prenant progressivement le dessus, grâce à de l’application en défense, en troisième quart-temps notamment, et l’apport du tandem intérieure Hamby-Ogwumike, respectivement à 22 points et 12 rebonds et 20 points et 17 rebonds. C’est la troisième défaite de suite pour le Fire qui n’aura pas tenu la distance, avec un nouveau match compliqué pour Carla Leite (10 points à 4/13 au tir, 4 rebonds, 4 passes décisives).

Los Angeles a rapidement placé un 10-2 pour prendre les commandes du match, avec notamment les 3-points de Nneka Ogwumike et Erica Wheeler pour alimenter la marque (17-11). Portland a tenu le coup, terminant mieux le premier acte grâce au 2+1 de Sarah Ashlee Barker, Frieda Buhner à 3-points et le 4/4 aux lancers de Katie Samuelson (24-21). Le 12-3 aligné en deuxième quart-temps et la fin de mi-temps réussie de Carla Leite, à la passe et à la finition, ont permis au Fire de passer à +2 à la pause (41-43).

Portland implose après le repos

Los Angeles a alors repris le contrôle en imposant son effort en défense au retour des vestiaires. Le résultat a été sans appel, avec neuf interceptions en dix minutes, du jeu rapide et une domination sans partage ! Il y a eu un 9-0 d’entrée conclu par deux paniers dont un 2+1 de Dearica Hamby, un relais précieux de Kelsey Plum avec 7 points puis un nouveau 9-0 pour attaquer le dernier acte, avec un 3-points de Kate Martin et la paire Plum-Hamby à nouveau à la baguette (75-57).

Nneka Ogwumike a fini le boulot avec deux nouveaux paniers et un ultime 3-points, domaine dans lequel le Fire aura également souffert tout au long du match, terminant la partie à 3/28 dans l’exercice. A l’arrivée, Los Angeles a pu se rassurer avec un succès de 17 points (89-72) et un regain de confiance avant d’aborder un road trip de trois matchs qui débutera à Seattle mercredi.

Portland se retrouve à son tour dans une situation délicate avec trois revers de suite avant d’aborder deux matchs délicats à domicile, face à Las Vegas jeudi puis Dallas samedi.