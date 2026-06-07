A’ja Wilson et Jackie Young gâchent le record de Gabby Williams

Jackie Young et A’ja Wilson avaient déjà fait très mal aux Valkyries dimanche dernier, sur le parquet de Golden State. Elles ont remis ça hier, à Las Vegas, pour offrir aux Aces une troisième victoire de suite.

Avec 27 points, 5 rebonds et 5 passes pour Jackie Young, dont un énorme 6/8 à 3-points, et 28 points, 14 rebonds pour A’ja Wilson, Las Vegas a fini par faire plier une formation de Golden State pourtant toute proche de signer une victoire référence.

Gabby Williams a tout tenté, avec un record en carrière à 27 points, bien épaulée par Veronica Burton et Janelle Salaün (15 et 11 points). Mais ce ne fut pas suffisant.

L’internationale française avait pourtant démarré très fort, avant que Las Vegas ne prenne ses distances, porté par une A’ja Wilson injouable, autrice de 14 des 20 premiers points des Aces (20-11). La tâche semblait encore se compliquer pour Golden State lorsque la MVP en titre a enchaîné deux 3-points en tête de raquette pour porter l’écart à 33-21 en fin de première mi-temps.

Mais c’était mal connaître l’ADN des Valkyries. Les joueuses de Natalie Nakase n’ont pas lâché, au contraire. Les 3-points de Veronica Burton et Janelle Salaün, par deux fois, puis le dernier panier de Gabby Williams avant la pause ont complètement relancé le match (38-35).

Les Valkyries y ont cru

Les deux équipes ont continué de se répondre en troisième quart-temps, avec notamment 9 points de Gabby Williams et 6 de Veronica Burton pour permettre à Golden State de rester au contact, puis de passer devant dès le début du dernier acte, sur deux nouveaux 3-points de Janelle Salaün et Tiffany Hayes (58-61).

Las Vegas a alors sorti l’atout Jewell Loyd de sa manche. L’arrière a enchaîné un drive précieux puis un tir primé pour relancer les Aces au meilleur moment (63-63). Jackie Young a poursuivi l’effort avec deux paniers à 3-points de suite, mais Gabby Williams lui a répondu avec deux tirs extérieurs pour redonner quatre longueurs d’avance aux Valkyries (72-76).

C’est pourtant Las Vegas qui a fini le plus fort. Jackie Young a pris ses responsabilités avec un 3/3 aux lancers-francs, un service pour A’ja Wilson à l’intérieur, puis un 3-points décisif pour faire définitivement repasser les Aces devant à 24 secondes de la fin (80-78).

Le duo Young-Wilson a ensuite terminé le travail sur la ligne, avec un parfait 4/4 aux lancers-francs pour sceller le succès de Las Vegas (84-79).

Golden State tentera de se relancer mardi, lors de la réception du Mercury, après deux défaites de peu face à Minnesota et Las Vegas. Les Aces, elles, essaieront de poursuivre leur série dès demain soir face au Storm de Dominique Malonga.