Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Spurs veulent empêcher les Knicks de signer un 13e succès de suite

Publié le 5/06/2026 à 21:22 Twitter Facebook

NBA – Après leur victoire du Game 1, les Knicks ont déjà repris l’avantage du terrain face aux Spurs dans ces Finals 2026.

Peuvent-ils enchaîner un 13e succès consécutif dans ces playoffs et mener 2-0 avant de rentrer à New York ? Réponse à partir de 02h30, sur Prime Video.

Pour Victor Wembanyama et les Spurs, la défaite est par contre quasiment interdite : partir à New York sans victoire serait presque rédhibitoire. Les deux seules équipes ayant perdu les deux premiers matchs à domicile en Finals avec l’avantage du terrain, les Suns en 1993 et le Magic en 1995, ne s’en sont jamais relevées…

Programme

02h30 | San Antonio – New York (Prime Video)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes