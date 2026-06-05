Peuvent-ils enchaîner un 13e succès consécutif dans ces playoffs et mener 2-0 avant de rentrer à New York ? Réponse à partir de 02h30, sur Prime Video.

Pour Victor Wembanyama et les Spurs, la défaite est par contre quasiment interdite : partir à New York sans victoire serait presque rédhibitoire. Les deux seules équipes ayant perdu les deux premiers matchs à domicile en Finals avec l’avantage du terrain, les Suns en 1993 et le Magic en 1995, ne s’en sont jamais relevées…

Programme

02h30 | San Antonio – New York (Prime Video)