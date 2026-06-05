Erik Spoelstra rend hommage à Rick Adelman, son premier modèle

Pat Riley est l’influence la plus connue d’Erik Spoelstra. Mais avant de devenir l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du Heat, le technicien de Miami avait un autre modèle : Rick Adelman.

« Il est devenu la raison pour laquelle j’ai décidé de poursuivre dans le métier d’entraîneur », raconte Erik Spoelstra après le décès à 79 ans de l’ancien coach des Blazers, des Kings, des Rockets, des Wolves et des Warriors.

Les deux hommes étaient liés depuis les années 1980, quand Jon Spoelstra, le père d’Erik, travaillait dans l’organigramme de Portland, alors que Rick Adelman dirigeait les Blazers.

« Les organisations étaient très différentes dans les années 80, elles étaient beaucoup plus petites », se souvient encore Erik Spoelstra. « Les enfants Adelman et les enfants Spoelstra couraient partout lors des matchs, des événements et des rassemblements d’été. J’ai appris à très bien connaître leur famille. »

Adolescent, il passait ainsi des heures dans le bureau de Rick Adelman, au milieu des cassettes VHS, des rapports de scouting et des notes personnelles du coach.

« J’étais fasciné par toute l’intelligence basket qu’il y avait dans cette pièce », poursuit-il. « Je pouvais rester assis là pendant deux heures, à regarder les vidéos, les rapports, ses notes personnelles… C’était le paradis du basket. »

« Rick est le parrain de tout ça »

Dixième coach le plus victorieux de l’histoire NBA, finaliste à deux reprises avec Portland, Rick Adelman a aussi marqué le jeu par ses principes offensifs, notamment à Sacramento.

« Il faisait les choses avec tellement de succès, d’humilité, de grâce et de caractère », insiste Erik Spoelstra. « Il est Hall of Famer, mais je pense qu’il reste sous-estimé sur le plan de son intelligence basket. »

Pour l’entraîneur du Heat, son héritage est partout dans la NBA moderne.

« Tout ce que l’on voit aujourd’hui avec Nikola Jokic au niveau de l’elbow ou en tête de raquette, ce sont des nuances de ce que Rick faisait déjà il y a des décennies à Sacramento », explique-t-il. « Toutes les équipes, nous y compris, ont un package de systèmes à partir de cette zone. Rick est le parrain de tout ça. »

Erik Spoelstra garde aussi un souvenir fort des Finals 2023, quand il a posé avec Rick Adelman et Pat Riley.

« Ce sont deux titans du métier », conclut-il. « Beaucoup de choses ont été racontées sur l’influence que Pat a eue sur moi. Mais dans mes années de formation, si j’ai voulu devenir coach, c’est grâce à Rick. Je l’admirais tellement. Je voulais prendre certaines de ses qualités et essayer d’être comme lui. »