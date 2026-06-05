Aux Knicks, des remplaçants en pleine confiance

On l’a déjà écrit, la méthode Mike Brown est l’antithèse de celle de Tom Thibodeau dans la gestion du temps de jeu, et de l’utilisation de son effectif. Toute la saison, l’ancien coach des Cavaliers a fait confiance aux jeunes et aux remplaçants pour faire souffler les titulaires, et la domination des Knicks en playoffs (12 victoires de suite) et plus particulièrement dans le Game 1 face aux Spurs l’a mis en lumière.

Un exemple avec Jose Alvarado qui a suppléé au pied levé Jalen Brunson, durement touché après un contact avec Harrison Barnes en première mi-temps.

« Ma première pensée a été : ‘Waouh, il faut qu’il revienne.’ Ma deuxième pensée a été : ‘C’est pour ça que je suis là.’« raconte l’ancien voleur de ballons des Pelicans. « C’est le genre de moment pour lequel je travaille. Je voulais simplement saisir cette opportunité et faire ce dont l’équipe avait besoin. J’espère avoir réussi à le faire. »

Pour Mike Brown, Jose Alvarado a d’ailleurs rempli son rôle à merveille, avec cette agressivité et cette énergie qui le caractérisent tant. « Il a été énorme et nous en avons parlé pendant notre séance vidéo. Je l’ai même souligné avant que nous commencions » rapporte en effet l’entraîneur de New York. « Quand Jalen est sorti, il est entré en jeu et il a en quelque sorte stabilisé l’équipe, parce que nous étions un peu en train de perdre le fil. Il nous a permis de nous remettre dans notre système offensif. Défensivement, il a été vraiment, vraiment excellent. Il est toujours impliqué dans le match. Il est toujours concentré et pleinement présent. »

Un banc prolifique

Mêmes compliments pour Miles McBride, auteur de 6 points et 4 passes en 20 minutes, et notamment de ce tir pour égaliser à la fin du 3e quart-temps. «Deuce » termine la rencontre avec un +/- de +11, et lui, comme ses partenaires du banc, savent qu’ils auront des opportunités.

« Avoir une opportunité, c’est la chose la plus importante », estime-t-il. « Il utilise beaucoup de joueurs dans différents rôles et, surtout, il nous laisse être nous-mêmes. Nous sommes capables de jouer à un niveau très élevé. Je pense que beaucoup de gars ici pourraient être titulaires dans d’autres équipes. Mais nous sommes heureux d’être ici, et nous sommes heureux de pouvoir avoir un impact sur les matchs à un niveau aussi élevé. »

Un impact qui se voit dans les chiffres puisque le banc des Knicks est 7e au classement des points marqués en playoffs, et premier au +/- (+5.1). Miles McBride et ses partenaires étaient 15e sur 16 il y a un an…