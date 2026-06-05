Trois finalistes pour coacher les Blazers

La recherche du prochain coach des Blazers se poursuit. Il y a deux semaines, Jeff Van Gundy, assistant coach aux Clippers, faisait partie de la liste. Ce qui, d’après les informations de Marc Stein, ne serait plus le cas.

Néanmoins, c’est toujours une course à trois pour s’installer sur le banc des Blazers la saison prochaine. On retrouve encore Tiago Splitter, qui vient d’assurer l’intérim cette saison, et Micah Nori, assistant coach des Wolves, dont le nom est insistant à Portland. S’ajoute enfin un autre assistant, à Boston, Tyler Lashbrook.

Comme pour Jeff Van Gundy, la candidature de Mike Williams, assistant du Jazz, ne serait plus d’actualité.

Pourquoi est-ce si long puisque Tiago Splitter avait pris la suite de Chauncey Billups en cours de saison et que l’on savait que la question du coach allait se poser à l’issue du premier tour des playoffs ? Parce que Tom Dundon, le nouveau propriétaire des Blazers, est occupé par son autre franchise, les Carolina Hurricanes en NHL. Ces derniers disputent en effet actuellement la Stanley Cup face aux Las Vegas Golden Knights.