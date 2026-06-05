Matchs
NBA
Matchs
NBA

Trois finalistes pour coacher les Blazers

Publié le 5/06/2026 à 10:30 Twitter Facebook

NBA – Tiago Splitter est toujours dans la course pour conserver son poste. Sinon, Portland choisira entre Micah Nori et Tyler Lashbrook, assistants à Minnesota et Boston.

La recherche du prochain coach des Blazers se poursuit. Il y a deux semaines, Jeff Van Gundy, assistant coach aux Clippers, faisait partie de la liste. Ce qui, d’après les informations de Marc Stein, ne serait plus le cas.

Néanmoins, c’est toujours une course à trois pour s’installer sur le banc des Blazers la saison prochaine. On retrouve encore Tiago Splitter, qui vient d’assurer l’intérim cette saison, et Micah Nori, assistant coach des Wolves, dont le nom est insistant à Portland. S’ajoute enfin un autre assistant, à Boston, Tyler Lashbrook.

Comme pour Jeff Van Gundy, la candidature de Mike Williams, assistant du Jazz, ne serait plus d’actualité.

Pourquoi est-ce si long puisque Tiago Splitter avait pris la suite de Chauncey Billups en cours de saison et que l’on savait que la question du coach allait se poser à l’issue du premier tour des playoffs ? Parce que Tom Dundon, le nouveau propriétaire des Blazers, est occupé par son autre franchise, les Carolina Hurricanes en NHL. Ces derniers disputent en effet actuellement la Stanley Cup face aux Las Vegas Golden Knights.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes