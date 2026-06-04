Après avoir tout gagné en WNBA, Cheryl Reeve pense à la NBA

Cheryl Reeve est à la tête des Minnesota Lynx depuis 2009. Elle a permis à la franchise de Minneapolis de remporter quatre titres WNBA (2011, 2013, 2015 et 2017), et elle a été élue coach de l’année à quatre reprises (2011, 2016, 2020 et 2024). Forte de ce CV bien rempli, la technicienne des Lynx se dit prête à diriger une équipe en NBA.

« Absolument ! Je crois que je comprends ce qu’il faut pour gagner », répond Cheryl Reeve, interrogée à ce sujet par le Pioneer Press. « Je pense que le métier d’entraîneur reste le métier d’entraîneur, et que chaque coach a besoin du bon staff. Je ne dis pas qu’il faut me donner tous les Hall of Famers, mais vous devez être entouré de personnes qui s’intègrent dans ce que vous voulez mettre en place. »

En plus de son succès avec les Lynx, Cheryl Reeve s’est aussi illustrée sur la scène internationale. À la tête de l’équipe féminine de Team USA pendant trois ans, elle a permis à la sélection américaine de remporter la Coupe du Monde en 2022 et l’or olympique à Paris en 2024. Cependant, elle n’a jamais été approchée par une franchise NBA.

« Si on m’avait posé la question il y a dix ans, j’aurais dit que c’était hors de question », souligne la « head coach » des Lynx. « Les femmes n’avaient pas leur place dans le sport masculin. Puis elles ont commencé à obtenir des postes, et j’ai commencé à y réfléchir. Qu’est-ce que j’en pensais ? Parce que je veux que des femmes soient entraînées par des femmes. Puis j’y ai réfléchi : s’il y a de plus en plus d’opportunités pour les femmes, le seul domaine où elles ne sont pas aux commandes, c’est le sport masculin. »

La WNBA n’est pas (encore ?) un pont vers la NBA

Pour compléter les propos de Cheryl Reeve, Becky Hammon avait été approchée par les Blazers et le Magic à l’été 2021, à une époque où elle était encore assistante de Gregg Popovich aux Spurs. Depuis, elle est partie diriger les Las Vegas Aces, où elle a remporté trois fois le titre WNBA, sans revenir dans les petits papiers d’une franchise NBA.

« Nous pouvons être générales à l’armée, candidates à la présidentielle, dirigeantes d’entreprise, mais le seul endroit où nous ne dirigeons pas, c’est le sport masculin », repète Cheryl Reeve. « En ce qui concerne les opportunités, il y aura un jour où elles se présenteront, mais je ne sais pas quel âge j’aurai à ce moment-là. »

En réalité, aucun entraîneur principal de WNBA n’a encore été nommé « head coach » à plein temps en NBA. Celui qui s’en est le plus approché, c’est Michael Cooper. Après avoir entraîné les Los Angeles Sparks de 1999 à 2004, il était devenu assistant aux Nuggets au début de la saison 2004/05. Après le renvoi de Jeff Bzdelik au bout de seulement 24 matchs, il avait assuré l’intérim pendant 14 rencontres, avant d’être remplacé par George Karl.