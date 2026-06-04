La série de New York devient la deuxième plus longue de l’histoire des playoffs

Après onze victoires de suite dans la conférence Est, et plus d’une semaine de repos, les Knicks allaient-ils pouvoir prolonger leur série à San Antonio, dans le Game 1 de ces Finals 2026 ? La réponse est positive, après avoir pourtant compté 14 points de retard en seconde période…

C’est ainsi la 12e victoire de suite de New York en playoffs, et c’est désormais la deuxième plus longue série de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Spurs de 1999, l’année même où les joueurs de San Antonio avaient gagné leur premier titre… face aux Knicks.

La plus longue série reste la propriété des Warriors de 2017, qui avaient remporté 15 matchs de suite, soit les trois séries de l’Ouest sans perdre une seule rencontre, avant de mener 3-0 en Finals face aux Cavaliers.

22.6 points d’écart !

Pour New York, il faudrait un « sweep » face aux Spurs pour égaler cette série. Néanmoins, il est intéressant de noter que les troupes de Mike Brown sont seulement les troisièmes à signer au moins 12 victoires de suite en playoffs et que les deux fois précédentes, San Antonio et Golden State ont remporté le titre NBA.

Enfin, dernier chiffre : aucune équipe, pas les Warriors avec Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson, ni même les Bulls de Michael Jordan, encore moins les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, n’avait autant dominé une série de douze victoires consécutives, playoffs ou saison régulière confondus !

Les Knicks ont en effet inscrit 272 points de plus que leurs adversaires durant cette série de douze rencontres, soit un écart moyen de 22,6 points. C’est historique, tout simplement.