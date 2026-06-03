Pronostics NBA | Misez sur les meilleurs marqueur, passeur et rebondeur des Finals

Meilleur marqueur de la série : Jalen Brunson

Victor Wembanyama part favori, mais Jalen Brunson représente une alternative extrêmement crédible. Le meneur des Knicks est le cœur de l’attaque new-yorkaise, celui qui crée le plus balle en main et qui assume les possessions importantes. Dans une série de Finals, son volume de tirs devrait rester élevé, d’autant que New York aura besoin de lui et devrait encore s’appuyer sur son talent en isolation, notamment dans le money-time. Face à Stephon Castle et aux aides texanes, Jalen Brunson devra sans doute travailler davantage, mais son rythme, ses appuis et sa capacité à provoquer des fautes lui permettent de scorer même sans grande adresse extérieure. Il est aussi habitué à monter en puissance dans les fins de match, où les lancers-francs peuvent peser lourd. À 2,10, sa cote offre donc une vraie option face au favori Wembanyama.

Meilleur passeur de la série : Stephon Castle

Le pari Stephon Castle comme meilleur passeur a du sens dans une attaque des Spurs où la création est partagée. De’Aaron Fox peut accélérer, Victor Wembanyama attire les prises à deux, mais Castle possède ce rôle de connecteur capable de faire vivre le ballon et de trouver le joueur ouvert au bon moment. Sa cote à 2,15 traduit cette place importante dans l’organisation texane. Dans cette série, il pourrait profiter de l’attention portée à Victor Wembanyama pour servir les shooteurs, ses coéquipiers qui coupent ou les intérieurs près du cercle. Son avantage, c’est qu’il n’a pas besoin de monopoliser la balle pour accumuler les passes décisives : quelques lectures rapides suffisent dans une attaque qui bouge bien. Jalen Brunson reste évidemment un concurrent sérieux, puisqu’il aura énormément le ballon côté Knicks. Mais si San Antonio impose son collectif, Stephon Castle peut parfaitement finir en tête de ce classement.

Meilleur rebondeur de la série : Victor Wembanyama