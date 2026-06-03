La KD 19 « Candy Apple » prend rendez-vous

Le compte à rebours est lancé pour la KD 19 ! Dans dix jours, la 19e chaussure signature de Kevin Durant en collaboration avec Nike va inonder le marché mondial avec un premier coloris baptisé « Candy Apple ». C’est le premier coloris avec lequel Kevin Durant avait dévoilé ce nouveau modèle, en mars dernier.

La KD 19 a été résolument revue au niveau du design, avec notamment une tige en TPU moulé faisant ressortir un « Z » au niveau de l’empeigne, qui fait en fait référence à un poignard, en clin d’œil au surnom de « Slim Reaper » de la superstar des Rockets.

La composition de la semelle reprend une association de plusieurs épaisseurs pour modeler sa semelle intermédiaire, avec une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, comme sur la KD 12, avec également une couche souple de Cushlon 3.0. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière.

La KD 19 « Candy Apple » sortira donc le 13 juin prochain sur Basket4Ballers au prix de 160 euros. Suivra ensuite la « Purple Stuff », dès le 17 juin.