Jalen Brunson et Dylan Harper dans les pas de leurs pères

Dans la famille Brunson, les Finals contre les Spurs, on connaît. Non seulement c’est la série qui commence ce mercredi pour Jalen, mais c’est aussi celle à laquelle a participé, très furtivement, son père Rick en 1999. Rick Brunson avait en effet disputé 10 secondes dans cette finale. Jalen Brunson avait alors à peine trois ans.

« Je ne m’en souviens pas », ne peut-il que confirmer. Néanmoins, avoir un père et un fils qui disputent les deux dernières Finals d’une franchise mythique comme New York, à 27 ans d’intervalle, ce n’est pas banal…

« C’est vraiment dingue », poursuit le meneur des Knicks. « Je ne vais pas mentir. Je n’ai pas vraiment pensé à ça. J’ai le sentiment qu’une fois la saison terminée, ma carrière terminée, on aura l’occasion de repenser à tout ce qu’on aura vécu ensemble. C’est une sensation très agréable, c’est sûr. »

Car Rick et Jalen Brunson travaillent toujours ensemble puisque le premier est assistant de Mike Brown. Le leader de New York n’est d’ailleurs pas le seul, en ce mois de juin, à avoir un père ancien finaliste NBA. Dylan Harper aussi, puisque son paternel, Ron Harper, est quintuple champion, en 1996, 1997 et 1998 avec les Bulls, puis en 2000 et 2001 avec les Lakers. Les pères Harper et Brunson ont donc occupé les Finals entre 1996 et 2001.

Même finaliste, Dylan Harper reste timide devant son père

« Je ne l’ai pas taquiné là-dessus car il a cinq bagues, donc je n’ai pas grand-chose à dire », s’amuse le joueur des Spurs. « Je dois d’abord en remporter quelques-unes avant de pouvoir lui parler. J’ai cette belle opportunité de le faire, donc ça va être très fun. »

Comme l’expérience de l’ancien coéquipier de Michael Jordan, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal est considérable, il peut aider son fils, qui reste un rookie malgré ses performances et sa maturité.

« Oui, je lui ai demandé des conseils », confirme l’arrière de San Antonio. « Il m’a dit la même chose que tout le monde mais, venant de lui, ça sonne plus comme une demande de rester soi-même, de ne pas changer malgré la situation. Je dois faire ce que j’ai à faire, ce que j’ai fait pour en arriver là. Il faut que je continue comme ça. »

Les deux enfants de la balle vont sans doute beaucoup se croiser dans cette série. Jalen Brunson est le grand défi de Stephon Castle, mais Dylan Harper aura aussi sa part à faire. « Brunson, quand il va dans la raquette, ses appuis sont parfaits et font partie des meilleurs. Je dois m’ajuster à des choses comme ça », glisse le fils de Ron Harper.