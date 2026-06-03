Pour leur retour à Los Angeles, les Sparks tombent face aux Aces

Après un road-trip de quatre matchs, les Sparks retrouvaient la Crypto.com Arena pour recevoir les Aces pour leur premier match de Commissioner’s Cup. Sans Kelsey Plum, toujours blessée à la cheville, l’attaque de Los Angeles peine à se lancer. Si Rae Burrell (22 points, 8/14 au tir) débute la rencontre en inscrivant rapidement quatre points, les Californiennes n’arrivent pas à enchaîner. Cependant, Las Vegas est aussi maladroit même si les joueuses de Becky Hammon mènent au terme du premier acte (14-10).

Dès le début de la période suivante, les Aces accélèrent. Chelsea Gray réussit un 2+1 et lance un 11-0 en faveur des visiteuses. Ce «run» prend fin après deux lancers francs d’Ariel Atkins (25-14). Si les Sparks multiplient les passages sur la ligne, elles peinent à contenir les attaques de Las Vegas. Les Aces en profitent et creusent l’écart derrière les tirs à 3-points d’A’ja Wilson (25 points, 15 rebonds) et de Jackie Young (31-16).

Pour revenir dans la partie, Los Angeles s’appuie sur Rae Burrell. L’ailière décoche d’abord une flèche à longue distance avant de réussir deux «lay-up» pour ramener son équipe à deux possessions (33-28). Dans la dernière minute précédant la mi-temps, aucune des deux formations n’arrive à marquer. Par conséquent, Las Vegas domine toujours au moment de rejoindre les vestiaires (37-30).

Les Sparks perdent le match et Rae Burrell

Les Aces accentuent leur domination dès la reprise. Les joueuses de Becky Hammon débutent la deuxième mi-temps avec un 6-0 pour prendre 13 longueurs d’avance, mais cela ne suffit pas pour enterrer les Sparks. Les locales répondent aussitôt, toujours grâce à Rae Burrell. Elle convertit un «and one» avant de rentrer un tir lointain, suivie par un panier primé d’Erica Wheeler (43-38).

Encore une fois, Los Angeles n’arrive pas à réaliser les stops nécessaires pour égaliser ou passer devant. Jackie Young permet aux Aces de s’envoler. Elle termine le troisième quart-temps avec deux paniers avant de servir Cheyenne Parker-Tyus pour ouvrir le dernier acte (66-51).

En fin de rencontre, les Sparks reviennent à moins de dix points, mais cela ne suffit pas pour inquiéter les Aces. A’ja Wilson réussit un 2+1 et elle est suivie par un panier primé de Chelsea Gray. Les Aces s’imposent ainsi 79 à 69.

En plus de la défaite, Los Angeles risque de devoir composer sans Rae Burrell lors de la prochaine rencontre. Lors de la dernière possession de la rencontre, sa cheville a tourné et elle a dû être assistée par ses coéquipières pour rejoindre les vestiaires.