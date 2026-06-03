Jared McCain n’avait aucune idée de ce qui l’attendait avec le Thunder

Il a été l’un des lieutenants inattendus de Shai Gilgeous-Alexander en finale de conférence. Jared McCain a bouclé en beauté son bout de saison passé avec le Thunder, démarré en février dernier. Avec le recul, le joueur transféré par les Sixers a été l’un des grands gagnants de la « trade deadline ».

« C’est assez fou. J’écrivais dans mon journal hier soir que, si on m’avait dit il y a quatre mois que je serais titulaire pour des matchs de finale de la conférence Ouest, et que je jouerais le rôle que j’ai pu jouer, je n’aurais pas forcément dit que vous étiez fou, mais je vous aurais regardé bizarrement », livre le joueur de 22 ans.

Le 16e choix de la Draft 2024 était loin d’imaginer ce qui l’attendait dans l’Oklahoma après y avoir été transféré. En perte de vitesse à Philadelphie depuis son retour de blessure, qui avait gâché une prometteuse saison rookie, Jared McCain s’est d’abord beaucoup interrogé sur le sens de ce transfert.

« Quand j’ai été transféré, je n’avais vraiment aucune attente par rapport à ce qui allait se passer. Parce que je me disais : ‘Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu’ils me veulent à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu’ils voudraient de moi dans une équipe qui joue le titre ?’ », se demandait-il alors.

Le meneur/arrière a vite trouvé sa réponse. Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell à l’infirmerie à son arrivée, il a été mobilisé sans attendre. Résultat, une intégration express et une confiance réciproque immédiate.

3e marqueur du Thunder face aux Spurs

« Arriver et réussir à apporter quelque chose, à assumer un rôle tout en apprenant de mes échecs et de mes erreurs, ça m’a beaucoup aidé à comprendre comment cette équipe fonctionne. […] Et une fois que j’ai su ce dont j’étais capable, que je pouvais apporter de l’aide à cette équipe, c’est devenu genre ‘Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider cette équipe à gagner’ », livre-t-il.

Ce qu’il a fait en saison régulière, puis progressivement durant les playoffs. Très peu utilisé face aux Suns au premier tour, le joker offensif est monté en puissance lors du tour suivant face aux Lakers. Avant d’afficher son meilleur niveau face aux Spurs en finale de conférence.

Jalen Williams et Ajay Mitchell absents, Jared McCain a signé une sortie décisive à 24 points dans un Game 3 victorieux. Puis il a remis ça lors du Game 5 en tant que titulaire (20 points). Véritable facteur X, le remplaçant a bouclé cette série avec 13 points de moyenne, avec certes une adresse douteuse (36.6% dont 28.3% de loin). Mais on retiendra surtout une énergie contagieuse pour sa formation.

Déterminé à progresser défensivement face aux joueurs plus grands que lui, Jared McCain peut ainsi tirer un bilan très positif de son arrivée à Oklahoma City, et remercier le Thunder : « Le fait qu’ils me permettent d’être moi-même et de prendre du plaisir niveau basket, ça rend le boulot sympa. Ça rend tout le reste dans la vie sympa. Donc je le répète souvent, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui m’est arrivé dans la vie. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 30 18:00 46.2 39.1 85.3 0.6 1.5 2.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.