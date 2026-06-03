Une inconnue pour les Knicks : débuter une série à l’extérieur

Depuis le début des playoffs, les Knicks avaient toujours commencé par imposer leur décor : le Madison Square Garden, sa tension, son bruit, sa ferveur. Face aux Hawks, aux Sixers puis aux Cavaliers, New York avait pu donner le ton à domicile, dans une salle capable de transformer chaque série en brasier.

Il y a eu la démonstration contre Philadelphie en demi-finale de conférence (137-98), et surtout ce Game 1 renversé face à Cleveland, quand les hommes de Mike Brown avaient effacé 22 points de retard pour s’imposer en prolongation (115-104), portés par un public en fusion.

Cette fois, le scénario change. Les Spurs ont terminé avec un meilleur bilan, et les deux premiers matchs de ces Finals se joueront donc au Frost Bank Center. Pour la première fois dans ces playoffs, les Knicks devront lancer une série loin de leur cocon.

« Le public va nourrir l’adversaire »

Mike Brown assure que le principe reste le même : ne pas subir l’environnement. Le coach new-yorkais sait que ses joueurs n’auront pas l’énergie du Garden pour traverser les temps faibles, mais il refuse d’en faire une excuse.

« On va se présenter dans un environnement où notre adversaire va générer beaucoup d’énergie », a-t-il rappelé. « Notre public est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur de la ligue, et l’énergie qu’on reçoit au Madison Square Garden est incroyable. Mais il y a d’autres endroits où les joueurs locaux ressentent la même chose. On sait qu’il y aura de l’hostilité, et qu’on n’aura pas la foule pour nous aider dans les moments difficiles. »

Le danger est clair : tomber dans le piège d’un départ subi, laisser les Spurs s’enflammer, puis courir après le score. D’autant que San Antonio vient de sortir le champion en titre au bout d’un Game 7 gagné à l’extérieur, preuve que cette équipe n’a pas besoin de conditions idéales pour survivre à la pression.

« On doit arriver avec un plan en tête, pas seulement physiquement mais aussi mentalement », poursuit Mike Brown. « Il ne faut pas tomber de haut, parce que le public va vraiment nourrir l’adversaire. »

Un premier test au Frost Bank Center

Les Knicks ont déjà eu un aperçu du défi cette saison. Lors de leur déplacement au Frost Bank Center, ils s’étaient inclinés de peu (134-132), plombés par une soirée irréelle de Julian Champagnie, auteur de 36 points à 11/17 à 3-points. Un match atypique, certes, mais qui rappelle à quel point San Antonio peut vite prendre feu à domicile.

Pour Landry Shamet, l’enjeu consiste surtout à ne pas surinterpréter le contexte. À ce stade de la saison, tout change déjà d’un match à l’autre : l’adversaire, les systèmes, les ajustements, les détails du plan de jeu. Le lieu du Game 1 n’est donc qu’une variable supplémentaire.

« Bien sûr que les choses changent. On joue une équipe différente, il y a des systèmes différents », explique-t-il. « Mais c’est du basket pour nous. Le plus important, c’est de rester en accord avec nos principes et de garder l’esprit affûté. »

Autrement dit : ne pas réinventer ce qui a porté New York jusqu’ici. Les Knicks ont construit leur parcours sur leur dureté, leur discipline et leur capacité à rester dans une série, même quand le scénario leur échappe. À San Antonio, il faudra simplement le faire sans l’onde de choc du Garden.

Les fans new-yorkais à distance

« On n’est pas là par hasard », insiste Landry Shamet. « On doit se concentrer sur les petites choses, sur le plan de jeu, et faire en sorte d’aller gagner ce premier match. Notre boulot, c’est d’être prêts physiquement et mentalement, de contrôler ce qu’on peut contrôler. »

Même à plus de 2 500 kilomètres du Texas, New York ne sera pourtant jamais totalement coupé de ses fans. Landry Shamet le ressent au quotidien, jusque dans les rues de la ville.

« Les fans des Knicks sont les meilleurs », sourit-il. « Quand je promène mon chien, on m’arrête à droite à gauche. Ils sont concentrés eux aussi. Certains parlent comme nous : ‘Prenons juste un match après l’autre, allons gagner le Game 1.’ C’est vraiment cool à ressentir, et ça nous donne de l’énergie. »

Reste à savoir si cette énergie suffira, à distance, pour aider les Knicks à réussir ce qu’ils n’ont encore jamais eu à faire dans ces playoffs : ouvrir une série chez l’enfer des autres.