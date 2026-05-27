Un sursaut d’agressivité pour Chet Holmgren

Sur au moins un match dans cette série, Chet Holmgren aura terminé avec une meilleure évaluation que Victor Wembanyama. Tandis que le Français s’emmêlait les pinceaux à Oklahoma City lors du Game 5, l’intérieur adverse a signé sa meilleure prestation de cette finale de conférence.

Auteur des deux premiers paniers de sa formation, à proximité du cercle, l’intérieur a bouclé une solide première période avec 12 points (5/6) et 6 rebonds. Ce qui était déjà mieux que sa moyenne au « scoring » sur la série.

Cette agressivité d’entrée de jeu ? « Il y a contribué et en a bénéficié. C’est bien là le secret pour amener toute l’équipe à jouer ainsi. Il a démarré la rencontre pied au plancher, il était prêt à jouer. Il avait du mal au match précédent, mais comme je l’ai dit, ces séries de playoffs sont longues. Personne ne reste au sommet à chaque match, même avec toute la volonté du monde pour bien jouer », remarque Mark Daigneault.

Beaucoup plus productif lors de la série précédente face aux Lakers, le deuxième choix de la Draft 2022 ne tournait qu’à 11.3 points et 6 rebonds de moyenne dans cette finale de conférence, avant la rencontre de cette nuit. Lors de ce Game 5, il a montré un visage plus conquérant, parvenant même à finir au cercle malgré les bras de « Wemby ».

« Une agressivité intelligente »

« C’est énorme. À chaque fois qu’il est agressif, qu’il trouve ses espaces, c’est toujours un facteur important », remarque son compagnon de raquette, Isaiah Hartenstein. « C’est toujours important d’être agressif, mais d’avoir une agressivité intelligente. J’ai vraiment l’impression qu’il y a eu des moments ou des situations que je n’ai pas su exploiter dans cette série. Ce soir, j’y suis parvenu », juge Chet Holmgren.

En 30 minutes de jeu, il a fini avec 16 points (6/9 aux tirs) et 11 rebonds, soit son premier double-double et clairement son meilleur match de la série face à San Antonio.

« Il a été très bon. Chet a toutes les armes, et tout le monde le sait ici et dans la ligue, c’est un sacré joueur. Chaque joueur passe par des hauts et des bas, je ne m’en fais pas vraiment pour lui parce que je sais à quel point il aime le jeu, à quel point il est concerné et à quel point il bosse », le complimente Shai Gilgeous-Alexander pour finir.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.