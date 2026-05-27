Victor Wembanyama, de la frustration et pas assez d’impact

Un peu moins de neuf minutes de jeu. C’est le temps qu’a dû patienter Victor Wembanyama avant de tenter et marquer son premier tir de la soirée, à Oklahoma City, lors du Game 5.

À la conclusion d’un alley-oop envoyé par Keldon Johnson, le Français a ouvert son compteur après une longue séquence sans être beaucoup impliqué dans l’attaque des Spurs, ni même dans le jeu en général. Cette entame de match fantomatique, marquée par plusieurs ballons volés par le Thunder alors qu’il tentait d’aller vers le cercle, a sans doute pesé sur la suite des événements.

Auteur d’un « stepback » à 3-points manqué pour clore le premier quart-temps, « Wemby » a ensuite raté trois tirs supplémentaires, pourtant abordables pour lui : à mi-distance, près du cercle puis à 3-points.

À la pause, grâce à ses passages sur la ligne des lancers-francs, Victor Wembanyama, qui s’était fait remarquer en bousculant Chet Holmgren sur un temps-mort, affichait 11 points au compteur. Mais à seulement 2/6 aux tirs, et avec, étonnamment, un seul rebond. Cette maladresse allait le poursuivre jusqu’au dernier quart-temps, où le Français manquera même un alley-oop sans opposition en contre-attaque.

En 38 minutes de présence sur le parquet, il a ainsi produit 20 points, mais à seulement 4/15 aux tirs, dont 0/5 de loin, malgré un parfait 12/12 aux lancers-francs. Il a ajouté 6 rebonds, 3 contres et 2 interceptions, mais sans jamais donner l’impression de peser comme lors des deux victoires texanes.

« Il va devoir marquer plus de 20 points, c’est sûr »

Interrogé sur l’importance de le mobiliser davantage, Mitch Johnson se montre formel : « On va devoir le faire. Il doit prendre plus de 15 tirs, même avec les lancers-francs. Il va devoir marquer plus de 20 points, c’est sûr. »

Le coach met cette soirée frustrante à la fois sur le compte du dispositif défensif du Thunder, très actif pour le gêner dans ses réceptions et l’empêcher de s’installer confortablement, mais aussi sur les lacunes de sa propre équipe. « On doit mieux faire, et c’est probablement le plus simple si on se contente de rester en surface. Il doit clairement prendre plus de tirs. »

Depuis le début de cette finale de conférence, Victor Wembanyama prend près de 20 tirs en moyenne pour 30 points et 13 rebonds. Avec surtout un écart immense selon le résultat des Spurs : 37 points à 53% aux tirs, dont 44% de loin, et 16 rebonds de moyenne dans les deux victoires contre 22 points à 43.5% et 9 rebonds dans les trois défaites. Une tendance qui se vérifie d’ailleurs, dans une moindre mesure, à l’échelle de l’ensemble des playoffs.

Les Texans sont donc bien conscients qu’une victoire dans le Game 6, pour arracher un match décisif, passera sans doute par une toute autre prestation de leur joueur majeur. Mais pas seulement.

« Il y a plein de moments un peu brouillons où, même quand on avait l’avantage, on n’a pas fait les choix simples pour concrétiser l’action. Dans ce genre de match, il faut être certain de tout ce qu’on fait, avec beaucoup d’assurance et de maturité », élargit Mitch Johnson.

Une maturité collective indispensable, que Victor Wembanyama n’a pas pu commenter lui-même, puisqu’il ne s’est pas présenté devant la presse à l’issue du match…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.