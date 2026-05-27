Jamahl Mosley veut libérer le potentiel de Zion Williamson

Une nouvelle ère a débuté en Nouvelle-Orléans, où s’est tenue hier la conférence de presse de présentation de Jamahl Mosley, nouveau coach des Pelicans. Après avoir ramené le Magic au premier plan en cinq ans sur le banc d’Orlando, le successeur de James Borrego espère désormais faire franchir un cap à sa nouvelle formation.

Le succès de sa mission passera inévitablement par Zion Williamson, qu’il compte accompagner pour en tirer le meilleur. Jamahl Mosley estime que le groupe à sa disposition possède les qualités pour bien l’entourer, avec des joueurs comme Dejounte Murray, Jordan Poole, Trey Murphy III mais aussi le rookie Jeremiah Fears.

À la conquête de l’espace

« Il n’a même pas encore effleuré la surface de ce dont il est capable », a déclaré Jamahl Mosley. « J’en suis vraiment convaincu. Et je pense qu’il faut étirer davantage le terrain pour lui, lui permettre d’attaquer, de jouer à différents postes, car c’est un excellent joueur, doté d’un QI basket élevé en termes de création, capable de rendre ses coéquipiers meilleurs, de savoir quand créer des occasions et faire les bonnes passes. »

Le défi est intéressant pour l’ancien coach du Magic, car il n’est pas sans rappeler celui qu’il avait déjà à Orlando avec Paolo Banchero : un intérieur/ailier fort capable de créer balle en main, mais qui a besoin d’espace, de rythme et d’un cadre clair pour exprimer tout son potentiel.

À Orlando, Jamahl Mosley avait été salué pour la progression collective du groupe, beaucoup moins pour sa capacité à mettre constamment Paolo Banchero dans les meilleures situations offensives. Un point qui aurait d’ailleurs pesé dans son départ, la star du Magic ayant parfois semblé frustrée par l’organisation offensive autour d’elle.

À New Orleans, le chantier sera donc similaire, mais avec un joueur encore plus explosif physiquement. Les deux clés de la réussite pour Zion Williamson sont clairement identifiées : lui offrir un maximum d’espace pour attaquer la peinture, tout en croisant les doigts pour que son nouveau « franchise player » reste en bonne santé…

« Il faut simplement lui ouvrir beaucoup plus le terrain pour qu’il puisse attaquer le panier, lui donner de l’espace, et lui permettre d’être présent sur la ligne des lancers francs de manière constante », poursuit Jamahl Mosley. « Certaines des choses qu’il a accomplies ici ont été manifestement spectaculaires. Il s’agit donc simplement de veiller à ce que nous continuions sur cette lancée, tout en faisant en sorte qu’il reste en bonne santé. »

Une identité défensive à construire

Jamahl Mosley entend également apporter ce qui a fait sa force à Orlando, et fait partie de son ADN de coach : la défense. Spécialiste en la matière, le nouveau stratège des Pelicans veut aussi faire franchir un cap à New Orleans dans ce secteur, afin de sortir l’équipe des bas-fonds de la conférence Ouest.

C’est en effet ce qui a lourdement pénalisé la franchise de Louisiane la saison dernière, avec une moyenne de 120 points encaissés par match ! À l’Ouest, seuls Utah, Sacramento et Memphis ont fait pire.

Le plan est simple : pour commencer, il faudra être « résolument physique ».

« Ils sont sur le point d’y arriver », a-t-il conclu. « Mais il s’agit de ne pas brûler les étapes. Il y a des habitudes et des routines quotidiennes qu’il faut respecter pour atteindre ce niveau. Peu importe où nous en sommes dans notre reconstruction ou si nous sommes sur le point de franchir un cap, nous allons travailler chaque jour comme si nous nous développions pour devenir les meilleurs joueurs possibles, sur le terrain comme en dehors. »