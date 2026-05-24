Jaylin Williams, joueur d’équipe modèle et compétiteur « badass »

Pour mesurer toute l’énergie qui anime le banc du Thunder, cette action est particulièrement révélatrice. À six minutes de la fin du Game 3 à San Antonio, Jared McCain a trouvé Jaylin Williams à 3-points d’une lumineuse passe main gauche.

Très en réussite sur cette rencontre, l’intérieur du Thunder a converti malgré la faute de Luke Kornet, signant une action à 4-points aux allures de « dagger » avant l’heure. « Je devais fêter ça avec mes frères », lâche Jared McCain sur son enthousiasme partagé avec son coéquipier, tombé à terre.

Jaylin Williams arrivait alors au bout de sa performance la plus accomplie en playoffs depuis ses débuts en NBA. Le joueur drafté en 2022 (34e choix) est un autre de ces nombreux facteurs X sortis du banc d’OKC. En 22 minutes, il a signé 18 points, avec 5 paniers à 3-points (5/6) et capté 5 rebonds (+22 au score).

« Pour moi, le nombre de minutes que je joue n’a jamais eu d’importance. Si je joue 2 minutes ou 30, je vais essayer de jouer exactement de la même façon. Je laisse venir le jeu à moi, c’est comme ça pour toute l’équipe. Personne ne force », décrit l’intérieur, qui n’avait dépassé qu’à deux reprises la barre des 20 minutes de jeu dans ces playoffs, sans jamais marquer plus de 8 points.

Il fait la paire avec Jared McCain

Capable de prendre feu par séquence, il n’est de toute façon pas vraiment attendu pour son « scoring ». « J’aime faire le sale boulot, crier et motiver les gars. Je ne le vois pas comme un rôle ou une responsabilité. Je suis simplement comme ça », dit celui qui a en commun avec Jared McCain, dont il est proche, ce sourire contagieux.

« C’est le joueur d’équipe par excellence. Ses qualités invisibles sont exceptionnelles. C’est un coéquipier incroyable. Il est toujours tourné vers le collectif. C’est vraiment le ciment de notre vestiaire. Même pour un gars comme McCain, Jay Will est l’un des premiers à toujours intégrer les gars dans l’équipe et dans le groupe. Mais c’est une chose d’être un joueur collectif. C’est aussi un compétiteur féroce (« badass »). Il ne vit que pour la compétition. Il n’a pas peur », complimente Mark Daigneault.

Jaylin Williams n’a montré aucun signe de peur en rentrant sur le parquet, alors que les Spurs avaient frappé les premiers. L’intérieur a patiemment attendu son heure, se plaçant intelligemment derrière l’arc pour profiter de l’attention portée sur Shai Gilgeous-Alexander. À la pause, il en était déjà 14 points. Même lors de la virée de l’an dernier vers le titre, il n’avait pas marqué autant.

Moins utilisé qu’en saison régulière, il s’épanouit parfaitement dans ce contexte. « On a juste une bande de gars prêts à faire tout ce dont l’équipe a besoin. Malheureusement, on a dû gérer pas mal de blessures tout au long de l’année, mais ça nous a soudés en tant qu’équipe. Ça nous a façonnés pour être prêts dès que notre nom est appelé. Si ça implique de scorer, on score. Si c’est prendre des rebonds et défendre, peu importe la tâche. On a beaucoup de joueurs altruistes qui veulent juste gagner des matchs », termine-t-il.

Jaylin Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 49 18:39 43.6 40.7 70.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.3 0.6 0.8 0.2 5.9 2023-24 OKC 69 13:00 41.7 36.8 80.5 0.5 2.9 3.4 1.6 1.4 0.4 0.5 0.4 4.0 2024-25 OKC 47 16:41 43.9 39.9 76.7 1.0 4.6 5.6 2.6 1.7 0.5 0.7 0.6 5.9 2025-26 OKC 65 19:39 42.3 38.3 79.3 0.5 5.0 5.5 2.4 2.0 0.5 1.0 0.6 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.