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Pronostics NBA | Misez sur Shai Gilgeous-Alexander face aux Spurs

Publié le 18/05/2026 à 18:27 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce lundi, la finale de conférence Ouest entre les Spurs et le Thunder débute.

Shai Gilgeous-Alexander va pouvoir présenter son deuxième trophée de MVP à son public, et Money Time imagine bien le Canadien particulièrement motivé à l’idée de marquer le coup… et de faire passer un message aux Spurs.

– Shai Gilgeous-Alexander inscrit plus de 29.5 points. Cote : 1.66

– Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama inscrivent tous les deux plus de 25 points. Cote : 2.00

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