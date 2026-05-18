Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jalen Williams de retour pour affronter les Spurs

Publié le 18/05/2026 à 11:58 Twitter Facebook

Absent depuis près d’un mois, Jalen Williams est bel et bien disponible pour le début de la finale de conférence du Thunder.

Jalen WilliamsSur sa chaîne YouTube, Jalen Williams se disait prêt pour la finale de conférence et la confirmation est tombée ce dimanche : il est officiellement annoncé disponible pour le Game 1 de ce lundi face aux Spurs au Paycom Center.

Une bonne nouvelle pour le Thunder, enfin au complet après avoir perdu son ailier All-Star dès le Game 2 de sa série contre les Suns au premier tour.

Sans lui, les champions en titre n’ont certes pas tremblé pour enchaîner deux « sweeps », mais San Antonio représente une toute autre menace et mieux vaut donc compter sur « J-Dub » pour aborder cette série électrique.

Victime d’une nouvelle élongation à l’ischio-jambier gauche, Jalen Williams a bénéficié de quasiment un mois de repos, laissant sa place à un excellent Ajay Mitchell dans le cinq. On se souvient qu’avant sa blessure, il montait en puissance avec 20.5 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne pour épauler son MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1
2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1
2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6
2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

San Antonio Spurs en 1 clic

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes