Jalen Williams de retour pour affronter les Spurs

Sur sa chaîne YouTube, Jalen Williams se disait prêt pour la finale de conférence et la confirmation est tombée ce dimanche : il est officiellement annoncé disponible pour le Game 1 de ce lundi face aux Spurs au Paycom Center.
Une bonne nouvelle pour le Thunder, enfin au complet après avoir perdu son ailier All-Star dès le Game 2 de sa série contre les Suns au premier tour.
Sans lui, les champions en titre n’ont certes pas tremblé pour enchaîner deux « sweeps », mais San Antonio représente une toute autre menace et mieux vaut donc compter sur « J-Dub » pour aborder cette série électrique.
Victime d’une nouvelle élongation à l’ischio-jambier gauche, Jalen Williams a bénéficié de quasiment un mois de repos, laissant sa place à un excellent Ajay Mitchell dans le cinq. On se souvient qu’avant sa blessure, il montait en puissance avec 20.5 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne pour épauler son MVP, Shai Gilgeous-Alexander.
|Jalen Williams
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|OKC
|75
|30:21
|52.1
|35.6
|81.2
|1.1
|3.4
|4.5
|3.3
|2.5
|1.4
|1.6
|0.5
|14.1
|2023-24
|OKC
|71
|31:19
|54.0
|42.7
|81.4
|0.5
|3.5
|4.0
|4.5
|2.5
|1.1
|1.7
|0.6
|19.1
|2024-25
|OKC
|69
|32:25
|48.4
|36.5
|78.9
|0.9
|4.5
|5.3
|5.1
|2.3
|1.6
|2.2
|0.7
|21.6
|2025-26
|OKC
|33
|28:22
|48.4
|29.9
|83.7
|0.8
|3.8
|4.6
|5.5
|2.0
|1.2
|1.9
|0.3
|17.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.