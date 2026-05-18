Jalen Williams de retour pour affronter les Spurs

Sur sa chaîne YouTube, Jalen Williams se disait prêt pour la finale de conférence et la confirmation est tombée ce dimanche : il est officiellement annoncé disponible pour le Game 1 de ce lundi face aux Spurs au Paycom Center.

Une bonne nouvelle pour le Thunder, enfin au complet après avoir perdu son ailier All-Star dès le Game 2 de sa série contre les Suns au premier tour.

Sans lui, les champions en titre n’ont certes pas tremblé pour enchaîner deux « sweeps », mais San Antonio représente une toute autre menace et mieux vaut donc compter sur « J-Dub » pour aborder cette série électrique.

Victime d’une nouvelle élongation à l’ischio-jambier gauche, Jalen Williams a bénéficié de quasiment un mois de repos, laissant sa place à un excellent Ajay Mitchell dans le cinq. On se souvient qu’avant sa blessure, il montait en puissance avec 20.5 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne pour épauler son MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.