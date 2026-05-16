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Thunder – Spurs : le calendrier complet de la finale de conférence Ouest

Publié le 16/05/2026 à 10:54 Twitter Facebook

NBA – La finale de conférence Ouest entre Oklahoma City et San Antonio débutera dans la nuit de lundi à mardi. En France, toute la série sera diffusée en direct sur Prime Video.

Victor Wembanyama face au ThunderLes Spurs connaissent désormais leur programme. Qualifié pour la finale de conférence Ouest, San Antonio défiera Oklahoma City, avec l’avantage du terrain pour le Thunder, tête de série numéro 1 à l’Ouest.

La série débutera lundi soir aux États-Unis, soit dans la nuit de lundi à mardi en France, à 2h30. Les deux premiers matches auront lieu à Oklahoma City, avant deux rencontres à San Antonio.

En France, cette finale de conférence Ouest sera diffusée en direct et en intégralité sur Prime Video.

beIN Sports, diffuseur de la finale de conférence Est, pourra de son côté proposer les images et des rediffusions le lendemain, notamment via NBA Extra. Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h30 sera dans la nuit de lundi à mardi.

Match Affiche Date Heure française Diffusion
Game 1 Spurs @ Thunder Lundi 18 mai 2h30 Prime Video
Game 2 Spurs @ Thunder Mercredi 20 mai 2h30 Prime Video
Game 3 Thunder @ Spurs Vendredi 22 mai 2h30 Prime Video
Game 4 Thunder @ Spurs Dimanche 24 mai 2h00 Prime Video
Game 5* Spurs @ Thunder Mardi 26 mai 2h30 Prime Video
Game 6* Thunder @ Spurs Jeudi 28 mai 2h30 Prime Video
Game 7* Spurs @ Thunder Samedi 30 mai 2h00 Prime Video

* si nécessaire.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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