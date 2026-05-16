Thunder – Spurs : le calendrier complet de la finale de conférence Ouest

Les Spurs connaissent désormais leur programme. Qualifié pour la finale de conférence Ouest, San Antonio défiera Oklahoma City, avec l’avantage du terrain pour le Thunder, tête de série numéro 1 à l’Ouest.

La série débutera lundi soir aux États-Unis, soit dans la nuit de lundi à mardi en France, à 2h30. Les deux premiers matches auront lieu à Oklahoma City, avant deux rencontres à San Antonio.

En France, cette finale de conférence Ouest sera diffusée en direct et en intégralité sur Prime Video.

beIN Sports, diffuseur de la finale de conférence Est, pourra de son côté proposer les images et des rediffusions le lendemain, notamment via NBA Extra. Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h30 sera dans la nuit de lundi à mardi.

Match Affiche Date Heure française Diffusion Game 1 Spurs @ Thunder Lundi 18 mai 2h30 Prime Video Game 2 Spurs @ Thunder Mercredi 20 mai 2h30 Prime Video Game 3 Thunder @ Spurs Vendredi 22 mai 2h30 Prime Video Game 4 Thunder @ Spurs Dimanche 24 mai 2h00 Prime Video Game 5* Spurs @ Thunder Mardi 26 mai 2h30 Prime Video Game 6* Thunder @ Spurs Jeudi 28 mai 2h30 Prime Video Game 7* Spurs @ Thunder Samedi 30 mai 2h00 Prime Video

* si nécessaire.