Jalen Williams se déclare prêt pour la finale de conférence

Le Thunder n’a pas eu besoin de forcer le destin, ni le retour de Jalen Williams. Absent depuis six matchs en raison d’une élongation à l’ischio-jambier gauche, l’ailier d’Oklahoma City a profité de la domination de son équipe pour prendre son temps. Et à l’approche de la finale de conférence Ouest, il se dit désormais prêt.

« C’est bien de ne pas avoir eu à précipiter mon retour », a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube. « J’ai même pris quelques jours de plus que ce qui était prévu au départ, parce qu’on menait 3-0 contre les Lakers. Ça ne servait à rien de revenir dans cette série et de risquer de me faire mal avant d’affronter les Wolves ou les Spurs. »

Avant de conclure clairement : « Je vais aborder cette nouvelle série en bonne santé. »

Côté Thunder, Mark Daigneault s’est toutefois montré plus prudent après l’entraînement de vendredi, se contentant d’indiquer que son joueur « progressait ». Jalen Williams était bien en tenue, mais Oklahoma City n’aura pas à donner de mise à jour officielle avant la veille du premier match de la série.

Ajay Mitchell, le parfait relais

Son retour serait évidemment une excellente nouvelle pour le champion en titre. Elu dans la All-NBA Third Team la saison passée, Jalen Williams avait été l’un des hommes forts du titre, malgré une blessure au poignet droit qui avait nécessité de multiples infiltrations, et finalement une opération durant l’été. Cette saison, entre cette convalescence et plusieurs alertes à l’ischio-jambier droit, il n’a disputé que 33 matchs de saison régulière.

Son début de playoffs avait pourtant été excellent, avec 22 points, 7 rebonds et 6 passes lors du premier match face aux Suns, puis 19 points et 4 passes décisives en seulement 23 minutes avant de se blesser dans le Game 2.

En son absence, Ajay Mitchell a parfaitement pris le relais dans le cinq majeur, tournant à 22.5 points et 6.0 passes de moyenne face aux Lakers. De quoi permettre à Jalen Williams de ne pas brûler les étapes.

« Je ne suis jamais inquiet pour l’équipe », résume-t-il. « Mon souci, c’est de retrouver un niveau où je peux l’aider. Je n’ai pas besoin de forcer comme je l’avais fait l’an dernier avec mon poignet. Sauf que j’ai envie de jouer. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.