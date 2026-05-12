Le Thunder toujours invaincu : quel bilan dans l’histoire pour un finaliste de conférence parfait ?

Malgré la résistance des Lakers dans ce Game 4 à Los Angeles, lea réussi son coup de balai. Le deuxième de suite après celui infligé aux Suns au premier tour. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers, bien que des critiques existent , continuent leur parcours parfait en playoffs : huit matches, huit victoires.

« On a fait notre travail jusqu’à maintenant. C’est tout ce que ça signifie. On a appliqué les consignes, on a évolué à haut niveau et on a pu prendre ces huit rencontres face à de très bons adversaires », indique le Canadien. « Rien n’est garanti. En playoffs, deux matches ne se ressemblent pas, surtout quand on change d’adversaire. Tout ce qu’on a réussi jusqu’à maintenant est désormais derrière nous. On n’a pas atteint notre objectif. »

Néanmoins, le Thunder a réalisé deux performances avec ces deux « sweeps » de suite. Déjà, il est le premier champion en titre depuis 2019 et les Warriors à disputer la finale de conférence l’année après son titre. Une certaine malédiction du champion est brisée, en attendant de faire le doublé, jamais vu depuis Golden State en 2017-18.

« On a été très, très bon », se réjouit Mark Daigneault. « On a eu plus d’absences dans ce match que dans les précédents, donc on va apprendre de ça. On doit être meilleur sur 48 minutes mais, en playoffs, on doit faire avec l’adversité, sous différentes raisons et à différents moments, et il faut savoir se recentrer. »

Deux coups de balai de suite ? Loin d’être l’assurance de gagner le trophée

Plus fort encore, Oklahoma City devient la 16e équipe de l’histoire des playoffs à réussir deux coups de balai pour commencer la postseason. La 14e de l’ère moderne car en 1949 et 1950, les Lakers de Minneapolis avaient enchaîné deux « sweeps » mais à l’époque, une série était gagnée au meilleur des trois matches.

On sait aussi qu’avant 2003, le premier tour se jouait au meilleur des cinq matches, soit avec trois victoires. Sous ce format, on retrouve encore les Lakers à trois reprises : en 1982, 1989 et 2001. Mais aussi les Pistons en 1989, les Bulls en 1993 et les Pacers en 1999. Mais le format des playoffs était différent en 1982, les deux meilleures équipes de chaque conférence étant exemptée de premier tour.

Enfin, depuis que le premier tour des playoffs se joue également au meilleur des sept matches, c’est arrivé à huit reprises. Il y eut Miami en 2005, puis Cleveland en 2009, 2016, 2017, puis Orlando en 2010 et San Antonio en 2012. Enfin, les Warriors en 2017 et maintenant le Thunder.

Reste une question : quel résultat final quand on gagne aussi fermement les deux premières séries de playoffs ?

Est-ce l’assurance du titre au bout de l’aventure ? Pas vraiment car sur les 12 précédentes équipes à avoir atteint la finale de conférence après deux « sweeps », seuls cinq d’entre elles ont finalement remporté le titre…