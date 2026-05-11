Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder face au prix de la domination

Avec 80% de victoires sur les deux dernières saisons régulières (132 succès en 164 matches), une bague remportée en 2025 et sept victoires pour aucune défaite depuis le début des playoffs 2026, tout sourit au Thunder. On peut aussi ajouter que le MVP de la saison passée, Shai Gilgeous-Alexander, est lancé pour faire le doublé. Si bien qu’à Oklahoma City, on vit ce que les grandes équipes ont connu par le passé, c’est-à-dire cette sensation de dominer, d’écraser la concurrence, d’avoir une longueur d’avance sur elle. Bref, d’être tout simplement intouchable.

Pourtant, une petite musique commence à émerger de plus en plus, parmi les fans et même les acteurs, et vient ternir ce tableau idyllique. Les champions en titre seraient avantagés par les arbitres, en attaque comme en défense.

« Tout ça, c’est simplement des distractions en dehors du terrain », estime le leader du Thunder. « C’est comme ça que je vois les choses. Qu’ils aient tort ou raison, les arbitres prennent des décisions et à moins de les contester, elles ne changeront pas. Je n’ai aucun contrôle sur cet élément, donc je n’y prête vraiment aucune attention. »

Le Canadien est particulièrement ciblé pour les coups de sifflet qu’il obtient, contrairement à d’autres superstars. On peut penser à Jaylen Brown, qui a critiqué et réclamé toute la saison des interventions des officiels.

Pourtant, ceux qui voudront le défendre rappelleront que James Harden, Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo ont déjà passé plus de temps sur la ligne des lancers-francs que lui. Ou que « SGA » shootait plus de lancers-francs en moyenne lors de la saison 2022/23, une époque récente où le Thunder était alors une équipe moyenne.

« Quand on occupe une position comme la nôtre, on attire davantage l’attention. Il y a certaines choses qui vont de pair avec ce rôle »

Ce seraient donc les victoires et la domination du Thunder qui ont fait exploser le ressentiment. Déjà très fort en un-contre-un, le Canadien serait en plus surprotégé et aidé par les hommes en gris. Comment vit-il cela ?

« Je m’en fiche totalement. Les joueurs que j’aimais en grandissant, que je regardais, utilisaient leurs qualités pour aller aux lancers-francs », répond-il. « C’est comme ça que c’est perçu. Je ne suis pas le seul à l’avoir fait. Ils peuvent se moquer de moi autant qu’ils ne le veulent, mais j’adore. »

« C’est évident qu’il y a du bruit autour de notre équipe. Quand on occupe une position comme la nôtre, on attire davantage l’attention. Il y a certaines choses qui vont de pair avec ce rôle. Je classe ce genre de discours dans cette catégorie », ajoute Mark Daigneault sur les critiques qui tombent sur ses troupes. Ce qui peut faire penser aux mêmes discussions qui existaient du temps des Warriors, au mitan des années 2010.

Quand Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green étaient triomphants, avant même l’arrivée de Kevin Durant, plusieurs voix estimaient qu’ils avaient les faveurs des arbitres en matière d’écrans illégaux. Pour libérer les shooteurs, les intérieurs de Golden State pouvaient se permettre des gestes plus ou moins académiques.

« C’était devenu un sujet de conversation et ça nous frustrait », se souvient Steve Kerr, qui voyait les défenseurs adverses flopper pour obtenir des coups de sifflet, et qui fut lui aussi critique sur le MVP 2025 et le Thunder. « Je n’ai aucun problème avec Shai, j’ai un problème avec les règles. »

Si « SGA » incarne l’avantage offensif du Thunder, l’attitude des joueurs en défense est aussi un problème pour beaucoup. On le sait, le Thunder, en plus d’être une exceptionnelle défense, parvient à noyer son adversaire sous les coups et les mains baladeuses. Les arbitres sont débordés et ne peuvent pas tout siffler. Forcément, ça tourne en leur faveur. JJ Redick le disait encore durant la demi-finale de conférence : « C’est déjà dur de les affronter alors quand ils font des fautes, il faut siffler. Et ils en font. »

« C’est comme s’il fallait bien trouver quelque chose. C’est l’époque dans laquelle on vit. Ce sont les médias, les réseaux sociaux, où il y a toujours quelque chose à dire »

Ce que Draymond Green ne nie pas. « Oui, ils font des fautes. Oui, Shai va les chercher. Oui, Lu Dort fait des grosses fautes. Oui, oui et oui, tout ça est la vérité. Mais si on ne peut pas les battre, alors on se tait », insiste l’intérieur de Golden State. « Une chose est sûre : une équipe et un joueur qui ne font que chercher les fautes le paient en playoffs. Or, ils ont gagné le titre. Donc on la ferme. »

Alex Caruso s’en amuse même. « C’est marrant car je me demande ce qu’on veut mettre en avant. On veut que le champion soit fort et possède une grosse défense ? Tout le monde se plaint qu’il y a trop de points marqués dans cette ligue. Tant qu’on n’abuse pas, on devrait pouvoir jouer comme on le souhaite », juge-t-il.

Lu Dort avance que le Thunder « défend dur sans faire faute. Parfois, l’équipe adverse et son coach pensent qu’il y a faute, mais c’est aux arbitres de le dire. S’ils ne sifflent pas, alors il n’y a pas faute. Je ne sais pas quoi dire d’autre ». Face aux bruits extérieurs, Oklahoma City adopte ainsi la même attitude que son leader.

« C’est comme s’il fallait bien trouver quelque chose. C’est un type bien, un si bon joueur, une star que les gens devraient le soutenir. Pourtant, il faut absolument trouver quelque chose », trouve dommage Alex Caruso. « Chaque grand joueur a toujours un truc que les gens utilisent pour le rabaisser. C’est simplement l’époque dans laquelle on vit. Ce sont les médias, les réseaux sociaux, où il y a toujours quelque chose à dire. Que justice lui soit rendue : je n’ai jamais vu un joueur de son calibre capable de faire abstraction et de ne pas se laisser déstabiliser comme lui. C’est sans doute pour ça qu’une grande partie de notre équipe y parvient aussi. Car si le meilleur joueur y arrive, on se dit qu’on n’a pas d’excuse, nous. »