Le MVP de la nuit | Ajay Mitchell, bien plus qu’une révélation

On le dit, on le répète depuis un an, certains seconds couteaux du Thunder seraient des premiers rôles dans de nombreuses équipes. Pour l’instant, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas besoin de jouer comme un MVP, et Jalen Williams est à l’infirmerie. Résultat : chaque soir, un « role player » se met en évidence, et dans le Game 3 face aux Lakers, c’est Ajay Mitchell qui a crevé l’écran.

Révélation du Thunder cette saison, l’arrière belge réalise une performance inédite dans l’histoire de la franchise puisqu’il cumule au moins 20 points et 10 passes, sans perdre le moindre ballon ! Plus précisément, l’ancien second tour de Draft compile 24 points à 10 sur 17 aux tirs, 10 passes, 4 rebonds et 3 interceptions.

La confiance de tout le monde

« C’est peut-être un choc pour le monde entier, mais pas pour nous » a réagi Shai Gilgeous-Alexander. « Nous savions qui était Ajay Mitchell dès le premier jour où il a mis les pieds dans notre salle, et aujourd’hui il le montre simplement au monde entier. »

Tandis que Marcus Smart s’occupe de SGA, Ajay Mitchell se retrouve face à Austin Reaves, et l’arrière des Lakers est trop limité pour le contenir. Que ce soit sur du un-contre-un, du pick-and-roll ou les déplacements, Ajay Mitchell le piège quasi systématiquement, et l’un de ses poinst forts, c’est de pouvoir attaquer la raquette sur sa main faible.

« Le plus important pour moi, c’est simplement d’aller sur le terrain avec confiance. Je sais ce que je suis capable de faire » confie-t-il. « Quand je joue, je veux juste être compétitif, aider l’équipe à gagner, jouer librement et avec confiance. Mes coéquipiers et le staff m’ont énormément donné confiance, donc c’était incroyable à voir. »

Très bon aussi en défense

Une confiance qui lui permet de devenir le patron de l’équipe lorsque Shai Gilgeous-Alexander est sur le banc. Comme dans les Game 2 et 3 au début de chaque 4e quart-temps : « Je me sentais vraiment bien. Je voulais simplement faire les bonnes actions, être agressif, trouver mes coéquipiers, me créer des tirs. Je me sentais très bien, très à l’aise. Et surtout heureux qu’on ait réussi à finir le travail et à faire cette série décisive. »

Et puis Mitchell ne se contente pas de dominer Reaves en attaque puisqu’il l’a aussi perturbé en défense. Face à lui, l’arrière des Lakers signe un 2 sur 7 aux tirs.

« Reaves est un joueur extrêmement difficile à défendre et il l’a forcé à mériter chaque point », souligne Mark Daigneault. « Il est resté discipliné sur les fondamentaux. Il a commis très peu d’erreurs et ne lui a rien donné de facile. Évidemment, il a été énorme en attaque ce soir en deuxième mi-temps, mais défensivement, il a été d’une régularité exemplaire. »

« Quand je repense d’où je viens, au petit garçon que j’étais en Belgique… »

Il y a un an, Ajay Mitchell était spectateur des playoffs. Cette saison, le voilà titulaire, et même meilleur joueur de la soirée. La belle aventure continue pour lui.

« Quand je repense d’où je viens, au petit garçon que j’étais en Belgique, qui rêvait de jouer en NBA… Je me sens vraiment reconnaissant que Dieu m’ait placé dans ces situations et offert ces opportunités. J’ai toujours eu cette pression, cette envie de prouver quelque chose. Chaque fois que j’entre sur le terrain, je veux montrer ma valeur, être un joueur qui aide son équipe à gagner. C’est vraiment ce que j’ai en tête chaque fois que je joue. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25:51 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.