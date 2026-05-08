Au Thunder, les « role players » prennent la lumière

Lors du Game 1 entre Lakers et Thunder, le duo Jared McCain – Ajay Mitchell avait maintenu le navire à flot pendant que Shai Gilgeous-Alexander était sur le banc. Le scénario s’est répété lors du Game 2, avec une nuance importante : cette fois, c’est Ajay Mitchell qui a lancé les hostilités.

Dans le deuxième quart-temps, le Belge a multiplié les attaques vers le cercle, imposant son agressivité et forçant la défense californienne à reculer. Résultat : 13 points à la pause, et l’impression qu’Oklahoma City pouvait compter sur bien plus que son MVP pour faire la différence.

« J’essaie de trouver le bon équilibre entre être agressif et trouver mes coéquipiers », explique le gaucher. « Je laisse le jeu venir à moi. En ce moment, je sens que je suis dans une bonne dynamique. Je dois continuer sur cette lancée et regarder les vidéos pour voir où je peux encore m’améliorer. »

Le Thunder inverse le rapport de force

C’est au retour des vestiaires que le match bascule. Les Lakers tentent de prendre les commandes, profitant notamment des soucis de fautes de Shai Gilgeous-Alexander. Mais au lieu de vaciller, le Thunder trouve de nouvelles ressources.

Ajay Mitchell sonne la révolte, Jared McCain enchaîne derrière lui, puis Jaylin Williams conclut la séquence avec un panier primé accompagné de la faute. En quelques minutes, Oklahoma City signe un 21-5 qui retourne complètement la rencontre et replace les champions en titre en position de force.

« En première mi-temps, les Lakers étaient les agresseurs », reconnaît Mark Daigneault. « Nous avons dû encaisser leurs assauts. Ils ont pris l’avantage dans le troisième quart-temps et Shai avait quatre fautes. Le match est soudain devenu imprévisible. Mais nous sommes restés soudés. Tout le monde a contribué. C’était génial. »

Comme lors du Game 1, les minutes sans Shai Gilgeous-Alexander n’ont donc pas fragilisé le Thunder. Au contraire, elles ont confirmé la profondeur de l’effectif. Ajay Mitchell et Jared McCain ont prolongé leur excellente série, tandis que Cason Wallace, discret et maladroit lors de la première manche, a trouvé le bon rythme au meilleur moment.

Cason Wallace éteint le retour des Lakers

Les Lakers, pourtant, n’ont pas cédé immédiatement. Portés par LeBron James, ils sont revenus à cinq longueurs, relançant brièvement le suspense. Mais Chet Holmgren a redonné de l’air à Oklahoma City, avant que Cason Wallace ne prenne le relais.

L’arrière a d’abord sanctionné la défense à 3-points, puis il a servi Shai Gilgeous-Alexander derrière l’arc. Dans la foulée, il a ajouté deux paniers consécutifs pour repousser définitivement Los Angeles. À ce moment-là, le Thunder avait repris le contrôle, et les Lakers ne reviendraient plus.

« Les entraîneurs font en sorte que nous soyons tous prêts », souligne Ajay Mitchell. « Tout le monde est un compétiteur dans cette équipe. Dès que les projecteurs s’allument, nous sommes tous prêts à en découdre. »

Jared McCain, l’autre symbole de la profondeur d’OKC

Si Shai Gilgeous-Alexander termine avec 22 points, le Thunder n’a jamais donné l’impression de dépendre uniquement de lui. Chet Holmgren a lui aussi inscrit 22 points, Ajay Mitchell en a ajouté 20, et Jared McCain a encore brillé en sortie de banc avec 18 unités.

Son apport est d’autant plus précieux qu’il pèse presque autant, à lui seul, que l’ensemble du banc adverse.

Peu utilisé lors de la série précédente face aux Suns, l’ancien des Sixers profite pleinement de sa chance contre les Lakers. Sur les deux premiers matchs, il tourne à 15 points de moyenne, avec une adresse extérieure remarquable : huit tirs primés réussis sur dix tentatives.

« Chaque joueur est prêt à saisir son opportunité. C’est pour cela qu’on travaille. Les entraîneurs me disent de rester prêt. Ils font un travail incroyable et je les remercie de me mettre en confiance pour que je puisse rentrer sur le terrain et être moi-même », apprécie Jared McCain.

Dans cette série, Oklahoma City peut évidemment compter sur son leader. Mais ce Game 2 a surtout rappelé que, derrière Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder possède une armée de lieutenants capables de transformer un match.