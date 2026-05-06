Ajay Mitchell et Jared McCain, deux jokers qui font la force d’OKC

Avant même de connaître la tournure des événements, Mark Daigneault avait une intention en tête au moment d’affronter les Lakers une première fois cette nuit : faire jouer « 11 joueurs » dès la première mi-temps, de sorte que « tout le monde puisse prendre ses marques dans cette série ».

Objectif amplement atteint pour le coach, dont presque tous les joueurs utilisés ont apporté leur pierre à l’édifice collectif. Dans une rencontre où Shai Gilgeous-Alexander a été limité à 18 points, le Thunder a encore eu l’occasion de faire parler la profondeur de son effectif.

« On veut être une équipe constante sur 48 minutes chaque soir », affiche le technicien, interrogé après la rencontre sur la bonne gestion des séquences où le Canadien était sur le banc, à l’entame du second et du quatrième quart-temps notamment. Fil conducteur de ces deux passages : Ajay Mitchell.

Auteur de 18 points, à 7/16 aux tirs, et 4 passes, le gaucher est celui qui a le plus le ballon en main quand « SGA » n’est pas là, et qui s’assure du maintien du bon tempo du Thunder. Capable de mettre de la pression sur la défense tout en gardant la balle en mouvement, il a permis à OKC de ne jamais tomber dans des possessions statiques.

« On a joué avec du rythme, réalisé des stops importants et rentré nos tirs. On essaie de gagner chaque possession quand nous sommes sur le terrain », rappelle l’intéressé.

« Il ne force pas les choses et ne perd pas son identité. Il joue son jeu, reste agressif, tout en restant au service du collectif », apprécie son coach, en soulignant aussi son impact défensif sur Austin Reaves. « Ajay ne se laisse jamais ébranler. Qu’il soit déjà aussi fiable pour notre groupe à ce stade de sa carrière est vraiment impressionnant », qualifie de son côté Shai Gilgeous-Alexander.

Jared McCain prolonge l’effort

À l’entame du dernier quart-temps, OKC alignait un cinq avec les tours jumelles intérieures, Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren, en plus d’Alex Caruso, Jared McCain et Mitchell donc. En tête de 12 points (84-72), les locaux comptaient cinq points d’avance supplémentaires quelques minutes plus tard (96-79) au moment du retour en jeu de « SGA ».

« Ce groupe a vraiment creusé l’écart et nous a donné un matelas de sécurité dès l’entame, alors que les Lakers avaient quasiment leur cinq de départ sur le terrain. C’était donc des minutes de grande qualité de la part de ce groupe », remarque Mark Daigneault.

Aux côtés d’Ajay Mitchell, Jared McCain s’est également montré à son avantage avec deux paniers à 3-points consécutifs sur cette séquence. Discret et maladroit au premier tour face aux Suns, l’ancien joueur des Sixers, acquis en cours de saison, a confirmé son potentiel de joker offensif en sortie de banc avec 12 points.

« Ça en dit long sur notre équipe, […], quand un nouveau joueur arrive en étant super agressif et que l’équipe le pousse. Ils l’encouragent à être agressif, à rester lui-même, et ça lui permet de se sentir à l’aise et en confiance dans notre environnement. C’est donc tout à l’honneur de Jared, et tout à l’honneur de l’équipe », juge Mark Daigneault.

Ce dernier ne peut que savourer cette richesse collective, qui se vérifie à tous les niveaux statistiques. Notamment au niveau du « Net Rating » de son banc, proche du meilleur sur ces playoffs, juste derrière celui des Knicks, après avoir déjà largement dominé la saison régulière dans ce domaine. « On va avoir besoin de tout le monde », martèle l’entraîneur, alors que l’absence de son deuxième meilleur atout, Jalen Williams, passerait presque inaperçue…