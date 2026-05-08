Malgré le réveil d’Austin Reaves, les Lakers chutent encore à OKC

Dès l’entame, les Lakers se cassent les dents sur la défense du Thunder et ratent leurs cinq premiers tirs. Oklahoma City en profite pour démarrer la rencontre avec un 7-0 avant que Marcus Smart n’inscrive les premiers points californiens à mi-distance. Les visiteurs finissent par égaliser grâce à un 2+1 d’Austin Reaves (31 points, 10/16 au tir, 3/6 à 3-points). Cependant, le Thunder profite de tentatives à 3-points manquées par les hommes de JJ Redick pour passer un 11-0 et se donner de l’air (27-16).

Menés de quatre points après douze minutes, les Lakers peinent à contenir les offensives du Thunder. Jared McCain (18 points, 7/11 au tir, 4/5 derrière l’arc) en profite pour décocher une flèche longue distance depuis le logo. De l’autre côté du terrain, Los Angeles perd deux ballons sur des fautes offensives. Deux pertes de balle systématiquement sanctionnées par Ajay Mitchell (20 points, 3 rebonds, 6 passes). Pour répondre au Belge, Austin Reaves donne tout.

L’arrière alterne un panier à 3-points avec un «and-one» pour ramener les Lakers à une possession (43-40). Les Californiens finissent par prendre leur premier avantage du match grâce à Marcus Smart (46-45).

La foudre est tombée au troisième quart-temps

Les deux formations s’échangent les coups. Austin Reaves trouve LeBron James (23 points, 2 rebonds, 6 passes) sur un alley-oop et distribue une passe décisive à Jaxson Hayes, ce qui permet à Los Angeles de mener au moment de rejoindre les vestiaires (58-57).

Le mano a mano se poursuit après la mi-temps jusqu’au moment où le Thunder met les Lakers sous l’eau. Les hommes de Mark Daigneault passent un 21-5 conclu par un 3+1 de Jaylin Williams qui met le feu au Paycom Center (85-74). Dans le dernier acte, LeBron James tente de remettre son équipe dans le match, mais le champion ne plie pas.

Chet Holmgren (22 points, 9 rebonds, 4 interceptions) enchaîne un panier primé avec un tir à mi-distance. Cason Wallace est oublié derrière l’arc tandis que Shai Gilgeous-Alexander (22 points, 2 rebonds, 2 passes) ferme la boutique avec un tir lointain à cinq minutes du terme. Le Thunder s’impose 125-107 et mène désormais 2-0 dans cette série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– À OKC, tout le monde a mis la main à la pâte. Depuis deux matchs, Shai Gilgeous-Alexander peut se mettre en retrait et laisser ses coéquipiers dominer les Lakers. Ce fut le cas lors du Game 1 et le même scénario s’est répété lors de cette deuxième manche. Le premier à se montrer a été Ajay Mitchell qui comptait 13 points à la mi-temps. Derrière lui, Jared McCain a continué sur la lancée de son Game 1. Lors du «run» du troisième quart-temps, il inscrit deux tirs à 3-points pour enfoncer les Lakers. Enfin, le dernier bourreau des Californiens fut Cason Wallace. Alors que Los Angeles pensait revenir, le numéro 22 a sanctionné à deux reprises derrière l’arc, sonnant par la même occasion le glas des Californiens.

– Austin Reaves a réglé la mire. Catastrophique lors du Game 1, Austin Reaves a corrigé le tir dans ce deuxième duel. Alors que son équipe montrait des signes de fébrilité dans le deuxième quart-temps, c’est lui qui sonne la révolte pour ramener les Lakers dans le match. En plus d’attaquer le cercle, l’arrière distille des passes décisives pour ses coéquipiers. Austin Reaves finit avec 31 points à 10/16 au tir et 6 passes. Une meilleure prestation qui n’a pas permis aux Lakers de créer la surprise à OKC.

– Les pertes de balle subsistent. Malgré les 31 points d’Austin Reaves et les 23 unités de LeBron James, les Lakers n’ont pas réussi à inquiéter le Thunder. Si le duo a porté l’attaque, les Californiens n’ont pas réussi à limiter les pertes de balle. Ils ont perdu un total de 20 ballons, dont cinq pour Austin Reaves. Des erreurs causées par la défense agressive du Thunder, mais aussi par une équipe d’OKC plus rusée. À plusieurs reprises, les hommes de Mark Daigneault ont réussi à provoquer des fautes offensives pour récupérer le ballon. Si les Californiens ont gaspillé des attaques, les champions en titre ont été beaucoup plus appliqués de l’autre côté du terrain et ont pu conserver leur avance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.