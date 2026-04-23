Jalen Williams encore une fois touché à la cuisse

Cela ressemblait à une soirée parfaite pour Oklahoma City. Le Thunder menait confortablement de 15 points face aux Suns quand Jalen Williams a filé en transition au coeur du troisième quart-temps. Parti au lay-up, Williams est retombé de tout son poids sur sa jambe gauche et s’est immédiatement tenu l’arrière de la jambe gauche. L’ailier All-Star a dû quitter ses partenaires et n’a pas pu revenir en jeu.

Le champion en titre croise désormais les doigts, alors que Mark Daigneault a expliqué en conférence de presse que Williams avait «aggravé sa blessure à l’ischio-jambier«. «Nous allons observer cela dans les prochains jours» a ajouté l’entraîneur du Thunder. La nouvelle a de quoi inquiéter, d’autant que sa blessure à l’ischio gauche était jusqu’alors inconnue. Williams avait déjà dû manquer plus d’un mois de compétition cette saison après avoir été touché à l’ischio-jambier droit.

«C’est malheureux, mais nous essayons de voir le positif» a réagi Shai Gilgeous-Alexander sur ESPN. «Nous avons des joueurs qui sont entrés et sortis de la rotation toute la saison. Nous avons joué avec tellement de cinq différents que cela nous semble assez fluide. ‘Dub’ est un de nos meilleurs joueurs, et il est évidemment un des meilleurs joueurs de la ligue. Pour atteindre le sommet, nous allons avoir besoin de lui. Tout ce que nous pouvons faire, c’est que quelqu’un prenne le relais. Et nous avons développé cela au fil de la saison, j’ai une grande confiance en cette équipe. Nous allons faire le job peu importe qui est sur le terrain.»

Près de 50 matchs manqués cette saison

Jalen Williams avait réalisé un très bon début de série face aux Suns avec 22 points, 7 rebonds et 6 passes dans le Game 1, et il pointait à 19 points en 23 minutes lors de sa sortie mercredi soir. «Il jouait évidemment très bien, pied au plancher et avec beaucoup de force» a salué Mark Daigneault, qui a aussi salué le caractère de son joueur face à une situation qu’il ne connaît que trop bien. «Il s’amusait dans le vestiaire. Jalen a un super état d’esprit, c’est un super coéquipier. C’est très facile de l’entraîner. Et c’est un grand compétiteur, évidemment, un gros bosseur. Cela en dit long sur ce qu’il a enduré la saison dernière et comment il était revenu à son état de forme. Je n’ai que de bonnes choses à dire à son sujet.»

Son absence, après avoir manqué 49 matchs au total cette saison, serait un coup dur pour le Thunder, alors que les absences pour des blessures musculaires du genre se comptent souvent davantage en semaines qu’en jours. Cela n’avait pas empêché OKC de remporter 39 de ses 49 matchs sans sa deuxième option durant la saison régulière, ou de finir le travail mercredi pour mener 2-0 contre Phoenix.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.