Le Thunder fait le break mais perd Jalen Williams

Le Game 2 démarre comme le premier match. Les Suns perdent cinq ballons et le Thunder les fait payer. Un coup de chaud de Shai Gilgeous-Alexander (37 points, 9 passes, 5 rebonds) donne neuf longueurs d’avance à Oklahoma City (25-16). Les hommes de Jordan Ott ne prennent toutefois pas l’eau. Leur défense hausse le ton et, dans le sillage du duo Dillon Brooks (30 points) – Collin Gillespie, ils terminent le premier quart-temps sur un 13-5 (30-29).

Le rouleau compresseur du Thunder se remet rapidement en marche. Jalen Williams (19 points) prend le relais du MVP, marquant 13 points dans le deuxième quart-temps, et la défense d’OKC continue de terroriser les Suns. L’écart passe à +11 (62-51), et il faut tous les efforts de Jalen Green (21 points, 7 ballons perdus) et de Devin Booker (22 points, 6 ballons perdus) pour limiter la casse (65-57).

Chet Holmgren et SGA prennent les choses en main

Le champion en titre enfonce le clou dès le retour des vestiaires. Dans le sillage d’un Chet Holmgren (19 points, 8 rebonds, 4 contres) omniprésent des deux côtés du terrain, ils mettent la tête des Suns sous l’eau. Le pivot enchaîne quatre contres en moins de deux minutes, punit Phoenix de loin et sous le cercle, et le Thunder s’envole (92-75). Gilgeous-Alexander lui emboîte le pas et OKC finit la période à +23 (100-77).

Les joueurs du Thunder baissent alors leur garde, et treize points de Dillon Brooks mènent un 20-4 qui ramène Phoenix à -10 avec quatre minutes à jouer (110-100). Un tir à 3-points d’Ajay Mitchell (14 points, 5 rebonds, 5 passes) puis de Luguentz Dort ferment toutefois la porte au nez des Suns. Oklahoma City devient la sixième équipe de l’histoire à gagner dix matchs de premier tour consécutifs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander et Dillon Brooks se tirent la bourre. 33 points pour le MVP, 30 points pour l’ailier des Suns, les deux coéquipiers en sélection canadienne ne se sont pas lâchés de la soirée. Les deux joueurs ont également terminé le match à plus de 50% de réussite. Si une telle performance est commune pour Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks a lui marqué 13 de ses 30 points en dernier quart-temps pour tenter un hold up qui n’a finalement pas eu lieu.

– Jalen Williams ne s’en sort pas. Alors qu’il avait marqué 19 points à 7/8 aux tirs en première mi-temps, Jalen Williams a dû quitter ses partenaires avant la fin du troisième quart temps pour cause de blessure aux ischios de sa jambe gauche. Williams n’a joué que 33 matchs cette saison notamment à cause de la même blessure sur l’autre jambe. Si le Thunder n’aura surement pas besoin de Jalen Williams pour battre Phoenix, c’est une saison noire pour l’ailier All-Star.

– Les Suns perdent toujours autant de ballons. Après avoir perdu 17 ballons lors du premier match, 11 de plus qu’OKC, les Suns ont fait encore pire cette nuit. Ils ont gaspillé 21 possessions qui ont donné 22 points au Thunder. Jalen Green a perdu 7 de ses 21 ballons. Ça a été un problème récurrent pour Phoenix contre Oklahoma City cette saison, et ils auront du mal à rendre cette série compétitive s’ils continuent de la sorte.