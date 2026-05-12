Pour Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell est le MVP de la série

« On peut dire qu’il a été notre meilleur joueur sur cette série. » Après la qualification du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a salué Ajay Mitchell, auteur d’une superbe série, conclue avec 22.5 points et 6 passes de moyenne.

« Jalen Williams forfait, nous comptons sur lui pour porter le ballon et il a répondu présent », poursuit le MVP en titre. « Sa mentalité, son talent et son éthique de travail se montrent aux yeux du monde entier. »

Le Belge est monté en puissance au fil de la série. Lors du Game 1, il avait assuré pendant que Shai Gilgeous-Alexander était sur le banc à cause de son problème de fautes. Au cours de la deuxième manche, il sanctionne les pertes de balle de Los Angeles et permet à OKC de creuser l’écart dans le deuxième quart-temps avant que Jared McCain et Jaylin Williams ne prennent le relais après la mi-temps.

Dans le Game 3, l’arrière belge écrit l’histoire du Thunder. Il compile 24 points et 10 passes sans perdre le moindre ballon. Du jamais-vu à OKC ! Enfin, le coéquipier de Shai Gilgeous-Alexander conclut sa série en fanfare avec une prestation à 28 points pour envoyer les Lakers en vacances.

Outre son apport offensif, Ajay Mitchell a été un poison pour l’attaque des Lakers. Sa pression défensive a été récompensée avec quasiment deux interceptions par soir (1.8) et il a aussi limité l’apport d’Austin Reaves, notamment aux Games 1 et 3 que l’arrière des Lakers a terminés à 8 et 17 points pour seulement 28 % de réussite.

Un succès en toute humilité

« C’est génial d’avoir été capable d’accomplir ce que j’ai fait durant cette série », se réjouit-il. « Je suis vraiment très heureux, mais j’essaie de garder les pieds sur terre. Je suis ravi que nous nous soyons qualifiés et de la manière avec laquelle j’ai joué. Mais nous devons tourner la page et nous concentrer sur la prochaine série. »

Cette série traduit l’explosion que connaît Ajay Mitchell depuis le début de la saison. Révélation du Thunder, il s’est imposé comme un élément indispensable de la rotation de Mark Daigneault. Depuis que les playoffs ont commencé, le sophomore a joué 284 minutes contre seulement 84 lors du « run » victorieux d’OKC la saison dernière.

Malgré cette superbe série, Ajay Mitchell reste humble. Il préfère remercier ses coéquipiers et l’organisation du Thunder qui arrivent à le mettre en confiance.

« Je reste moi-même. Mes coéquipiers et le staff me font tellement confiance que lorsque je rentre sur le terrain, je peux simplement jouer. J’ai l’impression d’apprendre avec chacune de mes expériences. Cela m’aide vraiment. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25:51 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.