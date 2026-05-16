Karl-Anthony Towns salue la capacité d’ajustement de Mike Brown

C’est sans doute l’ajustement tactique majeur de ce premier mois de playoffs : parce que les Knicks avaient « du mal à marquer », Mike Brown a décidé de mettre davantage le ballon entre les mains de Karl-Anthony Towns, pour en faire un vrai point d’appui à la création.
Résultat : New York a enchaîné sept victoires de suite en playoffs pour la première fois de son histoire, après avoir été mené 2-1 par Atlanta au premier tour. Une formule payante, confirmée par le « sweep » sur Philadelphie, qui enchante forcément « KAT ».
« Il a fait de l’excellent travail pour s’ajuster et nous donner les meilleures chances de gagner », apprécie-t-il, concernant son entraîneur. « Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est grâce à son courage et sa confiance pour changer ce que nous faisions et nous mettre dans une bien meilleure position. »
Chahuté, Mike Brown s’est adapté sous pression et, grâce à cet ajustement, les Knicks ont retrouvé la finale de conférence pour la deuxième fois en deux ans. Là où d’autres auraient pu mourir avec leurs idées, l’ancien coach des Kings a accepté de modifier ses principes en cours de route.
« Parfois, vous recevez des suggestions et il y en a beaucoup de bonnes », révèle-t-il ainsi. « Une suggestion est une chose, mais l’aspect le plus délicat, c’est d’essayer de la transformer en quelque chose de concret pour le groupe, qui convienne à tout le monde et pas seulement à une seule personne. »
16 points, 10 rebonds et 8 passes de moyenne !
Si Mike Brown aurait certes « aimé y penser plus tôt », pour une question de rythme notamment, il se réjouit de voir que cela a libéré Karl-Anthony Towns : 15.7 points, 9.6 rebonds et 8.0 passes de moyenne depuis sept matchs.
« Essayer de mettre un gars comme KAT dans les meilleures conditions est une chose à laquelle je dois penser constamment, tant que ça met tout le monde en valeur », ajoute le double Coach de l’année (2009, 2023), toutefois conscient qu’il y a « encore une grosse marge de progression ».
« Nous ne progresserons peut-être pas énormément à ce niveau dans ces playoffs, mais c’est déjà super de pouvoir regarder vers l’avant en sachant que nous avons une option à développer », confie justement Mike Brown.
Du côté de Karl-Anthony Towns, devenu le premier relais d’un Jalen Brunson parfois trop esseulé, ce rôle plus complet lui convient parfaitement. Malgré les critiques, l’intérieur a continué de penser à l’équipe avant tout.
« Je le dis depuis le début, mais je ferai tout ce qu’il faut pour avoir un impact sur la victoire », répète d’ailleurs l’intérieur dominicain. « Je suis ravi d’avoir pu le faire avec ce changement de rôle et d’avoir pu aider l’équipe à gagner. C’est vraiment ça le plus important. »
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32:01
|54.2
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.5
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|38:25
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18
|MIN
|82
|35:35
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19
|MIN
|77
|33:03
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|33:55
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|33:47
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22
|MIN
|74
|33:28
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33:00
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24
|MIN
|62
|32:41
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25
|NY
|72
|34:58
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NY
|75
|30:58
|50.1
|36.8
|85.8
|3.1
|8.7
|11.9
|3.0
|3.4
|0.9
|2.5
|0.5
|20.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.