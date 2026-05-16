Karl-Anthony Towns salue la capacité d’ajustement de Mike Brown

C’est sans doute l’ajustement tactique majeur de ce premier mois de playoffs : parce que les Knicks avaient « du mal à marquer », Mike Brown a décidé de mettre davantage le ballon entre les mains de Karl-Anthony Towns, pour en faire un vrai point d’appui à la création.

Résultat : New York a enchaîné sept victoires de suite en playoffs pour la première fois de son histoire, après avoir été mené 2-1 par Atlanta au premier tour. Une formule payante, confirmée par le « sweep » sur Philadelphie, qui enchante forcément « KAT ».

« Il a fait de l’excellent travail pour s’ajuster et nous donner les meilleures chances de gagner », apprécie-t-il, concernant son entraîneur. « Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est grâce à son courage et sa confiance pour changer ce que nous faisions et nous mettre dans une bien meilleure position. »

Chahuté, Mike Brown s’est adapté sous pression et, grâce à cet ajustement, les Knicks ont retrouvé la finale de conférence pour la deuxième fois en deux ans. Là où d’autres auraient pu mourir avec leurs idées, l’ancien coach des Kings a accepté de modifier ses principes en cours de route.

« Parfois, vous recevez des suggestions et il y en a beaucoup de bonnes », révèle-t-il ainsi. « Une suggestion est une chose, mais l’aspect le plus délicat, c’est d’essayer de la transformer en quelque chose de concret pour le groupe, qui convienne à tout le monde et pas seulement à une seule personne. »

16 points, 10 rebonds et 8 passes de moyenne !

Si Mike Brown aurait certes « aimé y penser plus tôt », pour une question de rythme notamment, il se réjouit de voir que cela a libéré Karl-Anthony Towns : 15.7 points, 9.6 rebonds et 8.0 passes de moyenne depuis sept matchs.

« Essayer de mettre un gars comme KAT dans les meilleures conditions est une chose à laquelle je dois penser constamment, tant que ça met tout le monde en valeur », ajoute le double Coach de l’année (2009, 2023), toutefois conscient qu’il y a « encore une grosse marge de progression ».

« Nous ne progresserons peut-être pas énormément à ce niveau dans ces playoffs, mais c’est déjà super de pouvoir regarder vers l’avant en sachant que nous avons une option à développer », confie justement Mike Brown.

Du côté de Karl-Anthony Towns, devenu le premier relais d’un Jalen Brunson parfois trop esseulé, ce rôle plus complet lui convient parfaitement. Malgré les critiques, l’intérieur a continué de penser à l’équipe avant tout.

« Je le dis depuis le début, mais je ferai tout ce qu’il faut pour avoir un impact sur la victoire », répète d’ailleurs l’intérieur dominicain. « Je suis ravi d’avoir pu le faire avec ce changement de rôle et d’avoir pu aider l’équipe à gagner. C’est vraiment ça le plus important. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.