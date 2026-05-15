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Chez les Knicks, l’art subtil de l’équilibre entre repos et intensité

Publié le 15/05/2026 à 7:32 Twitter Facebook

NBA – Après avoir balayé les Sixers, Mike Brown et ses joueurs tentent de rester sous tension, sans trop tirer sur les organismes, en attendant de connaître leur adversaire en finale de conférence.

knicksUn… chien à l’entraînement des Knicks. Cette image de Josh Hart, accompagné de l’animal d’un ami, témoigne de l’ambiance détendue qui règne côté new-yorkais. Après avoir balayé les Sixers dimanche dernier, les hommes de Mike Brown sont toujours dans l’attente de connaître leur futur adversaire en finale de conférence.

En s’imposant à Detroit lors du Game 5, les Cavaliers ont pris une bonne option pour les rejoindre au prochain tour. Le Game 6 se jouera à Cleveland ce vendredi, ce qui signifie encore quelques jours de repos pour les Knicks. Une période de latence classique en playoffs, mais jamais si simple à gérer.

Comme le dit Mike Brown, lui-même a déjà été membre d’équipes qui ont « sweepé » leurs adversaires, comme les Warriors en 2017, et généré ce genre de séquence. Mais il a aussi connu l’autre extrême, avec des enchaînements très rapides entre deux séries.

« On s’inquiète de choses différentes selon la situation. Avec un enchaînement rapide, on se dit : ‘Oh mon Dieu, on ne peut pas se préparer. Nos gars sont fatigués’, etc. Avec un long repos, on se dit : ‘Mince, on a trop de temps, on va perdre notre rythme’. Il y a des inquiétudes dans les deux cas, et on essaie du mieux possible de créer des environnements qui maintiennent leur esprit en éveil lors d’une longue pause, ou qui favorisent le repos et la décompression quand les matchs s’enchaînent », lâche ainsi l’entraîneur.

La priorité reste évidemment de récupérer, et d’aborder la finale de conférence avec une équipe en bonne santé, alors que l’optimisme est de mise quant au retour d’OG Anunoby pour le début de la série.

Mais ce contexte impose également de trouver le bon dosage en matière d’intensité à l’entraînement.

« On fait de notre mieux pour rester compétitifs et garder les esprits affûtés, tout en accordant du repos aux gars. Alterner entre un peu d’opposition réelle, des séances de shoot et du visionnage de vidéos. On essaie de ne pas faire la même chose tous les jours. On commence à préparer les deux adversaires potentiels jusqu’à un certain point, mais en veillant à ce que ce ne soit pas trop lourd. C’est un équilibre subtil », termine Mike Brown.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.4 0.8 0.1 2.3 26.0
Karl-anthony Towns 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 2.5 0.9 0.5 3.4 20.1
Og Anunoby 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 1.8 1.6 0.7 2.4 16.7
Mikal Bridges 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 1.0 1.3 0.8 2.0 14.4
Josh Hart 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 1.9 1.1 0.3 2.5 12.0
Miles Mcbride 41 26:20 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 0.8 0.9 0.2 1.7 12.0
Landry Shamet 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 0.6 0.6 0.2 1.5 9.3
Jordan Clarkson 72 17:46 45.1 32.7 83.0 0.9 0.9 1.8 1.3 0.9 0.4 0.1 1.7 8.6
Jose Alvarado 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.1 1.0 0.1 1.8 6.6
Mitchell Robinson 60 19:35 72.3 0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 0.7 0.9 1.2 2.1 5.7
Tyler Kolek 62 11:44 43.5 38.6 70.0 0.3 1.3 1.6 2.7 0.9 0.4 0.1 1.0 4.4
Mohamed Diawara 69 9:11 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.7 3.6
Jeremy Sochan 16 6:56 56.7 20.0 80.0 0.7 1.4 2.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.8 2.8
Guerschon Yabusele 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
Kevin Mccullar Jr. 21 7:23 42.6 33.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 0.4 0.0 1.0 2.4
Ariel Hukporti 54 9:13 56.3 25.0 78.8 1.0 1.9 2.9 0.5 0.6 0.2 0.5 1.2 2.2
Pacôme Dadiet 29 4:41 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 1.7
Dillon Jones 7 5:34 22.2 20.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 1.3
Trey Jemison Iii 13 6:18 60.0 0 100.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.8 0.1 0.2 0.8 1.0
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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