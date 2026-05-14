OG Anunoby en bonne voie pour le Game 1 de la finale de conférence

Le basket intense et physique déployé par OG Anunoby n’est pas sans risque, et l’ailier des Knicks l’a encore appris à ses dépens en se blessant dans le Game 2 de la demi-finale de conférence face aux Sixers.

New York a parfaitement géré son absence en remportant les deux matchs suivants à Philadelphie, s’offrant ainsi quelques jours de repos supplémentaires en attendant de connaître l’issue de la série entre Detroit et Cleveland. Pour OG Anunoby, cette coupure tombe également à pic, afin de poursuivre sa récupération.

Encore quelques jours pour se refaire une santé

Alors que les Knicks vont encore avoir quelques jours pour préparer leur deuxième finale de conférence de suite, l’optimisme semble de mise autour d’OG Anunoby. L’ancien des Raptors pourrait ainsi être en mesure de reprendre la compétition dès le Game 1, après avoir participé à certaines parties de l’entraînement mercredi.

Il a également été aperçu en train de shooter après la séance, tandis que Mike Brown a confirmé qu’il avait entamé des sessions individuelles.

« Chaque fois que quelqu’un est capable de faire quelque chose, c’est encourageant. Mais encore une fois, c’est ce que le staff m’a dit qu’il pouvait faire aujourd’hui. J’attendrai vendredi pour voir ce qu’ils me diront ».

Si New York a réussi à briller sans lui, OG Anunoby reste un élément majeur du dispositif new-yorkais, par son impact physique, son intensité défensive et sa capacité à peser sans monopoliser le ballon. Ses statistiques parlent aussi pour lui puisqu’il est le deuxième meilleur marqueur de l’équipe derrière Jalen Brunson depuis le début des playoffs, avec 21.4 points de moyenne en huit matchs, à 53.8% à 3-points, mais aussi 7.5 rebonds.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.