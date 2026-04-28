Mike Brown, Kenny Atkinson et Nick Nurse en danger ?

Parmi les équipes engagées en playoffs, il n’y a pas que Jamahl Mosley et Tiago Splitter qui risquent de perdre leur poste au cours des prochaines semaines, puisque The Athletic rapporte que trois autres entraîneurs sont susceptibles de plier bagage en cas de contre-performance.

Parmi eux, Mike Brown. Candidats présumés au titre, ou du moins aux Finals, les Knicks sont en difficulté face aux Hawks (2-2) et le successeur de Tom Thibodeau pourrait ne pas résister à une élimination au premier tour, en demi-finale de conférence ou en finale de conférence comme l’an passé. La pression sur ses épaules paraît donc maximale, alors que les critiques fusent quant au niveau de jeu de la franchise new-yorkaise.

Kenny Atkinson serait également en danger, tandis que les Cavaliers ont vu les Raptors revenir à deux partout ce week-end. La venue de James Harden en février doit aider le groupe de l’Ohio de viser a minima sa première finale de conférence depuis… 2018. Encore faut-il que la bande de Donovan Mitchell et Evan Mobley ne parvienne à mettre ses vieux démons derrière elle.

Enfin, Nick Nurse pourrait payer une nouvelle élimination précoce des Sixers, actuellement menés 3-1 par les Celtics et qui ont un Game 5 à disputer à Boston. Sur le papier, l’équipe est censée être armée pour aller loin en playoffs, sauf que les pépins de Joel Embiid l’empêchent de construire quelque chose collectivement, alors que le manque de hiérarchie avec Tyrese Maxey commence aussi à poser problème.

Autant dire que les prochains matchs de New York, Cleveland et Philadelphie seront à surveiller, risquant d’apporter des réponses aux questions des dirigeants de chaque franchise.