Mike Brown, des doutes à la finale de conférence

Après la qualification des Knicks en finale de conférence Est, nos confrères de The Athletic ont écrit deux phrases qui peuvent sembler contradictoires : « Tom Thibodeau ne méritait pas de se faire virer », puis, « James Dolan a fait le bon choix en le virant et en le remplaçant par Mike Brown. » Nos confrères ajoutent que « les deux choses peuvent être vraies dans ce monde à l’envers du sport professionnel, et les deux sont vraies aujourd’hui ».

Sans doute n’ont-ils pas tort de présenter les choses ainsi. En 2025, Tom Thibodeau avait ramené les Knicks en finale de conférence, pour la première fois depuis 25 ans, avant d’être viré. Mike Brown, qui sortait d’une expérience réussie mais très mal terminée à Sacramento, est alors arrivé afin d’aider la franchise à franchir la dernière marche.

Jouer et gagner gros

Pendant plusieurs mois, force est pourtant de constater qu’il a pas mal tâtonné. Son équipe avait certes gagné 53 matchs en saison régulière, mais sans totalement convaincre, ni montrer une réelle progression. Pire encore, face aux Hawks au premier tour, lui et ses joueurs étaient menés 2-1 avant le Game 4 à Atlanta. Le technicien a alors tenté un coup, en réorganisant son attaque autour de Karl-Anthony Towns, dans un rôle à la Nikola Jokic.

Depuis ? Sept victoires de suite, dont certaines avec des écarts considérables (+29, +51, +39, +30), avec 125.3 points marqués à 55% de réussite au shoot et 28.4 passes décisives de moyenne. Dos au mur, Mike Brown a joué gros. C’était le bon choix puisque les jours passent et les matchs confirment qu’il a empoché la mise.

« On a pris beaucoup de décisions durant le cours de la saison, puis pendant les playoffs, et on continue simplement de faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Peu importe l’équipe concernée, quand on parle de la NBA, même si on fait les choses correctement, on finit toujours par être critiqué », remarque l’ancien assistant de Steve Kerr. « Dès lors, on essaie juste de faire du mieux possible pour l’équipe. Et si ça ne marche pas, la seule chose que je peux faire, c’est me regarder dans le miroir et me dire que j’ai fait de mon mieux, quoi qu’il arrive. »

Une saison en péril finalement sauvée

Même si les Knicks ont encore faim et visent clairement le titre après ce retour en finale de conférence, Karl-Anthony Towns ne peut qu’affirmer que le changement offensif instauré par son entraîneur a « sauvé notre saison ». Là où Tom Thibodeau fut toujours connu pour être un entraîneur rigide, attaché religieusement à certains principes, même si ce ne fut pas toujours aussi caricatural.

« On a fait le nécessaire pour s’adapter contre les Hawks et se retrouver dans une meilleure position. Bravo au coaching staff pour s’être rendu compte des ajustements nécessaires à faire », salue ainsi l’intérieur.

La saison des Knicks a donc pris un nouveau virage, et un nouveau visage, depuis deux semaines. D’un fort sentiment de déception, on est passé à de grandes ambitions et à un rêve : retrouver les Finals, 27 ans après la folle aventure de Patrick Ewing, Latrell Sprewell, Allan Houston et Larry Johnson en 1999. Pour Mike Brown, ce serait aussi une deuxième qualification pour la dernière série de la saison, après 2007 avec Cleveland et LeBron James.

« Ce furent des montagnes russes, c’est clair », explique Jalen Brunson, qui a lui aussi dû s’adapter. « Ceux qui ne sont pas dans la franchise voient les choses pires qu’elles ne le sont. Mais ceux qui sont à l’intérieur de la franchise, de la salle, travaillent au quotidien pour devenir la meilleure équipe possible. On était uniquement concentrés là-dessus. Il y a eu du négatif, du positif, des hauts et des bas, mais l’objectif reste le même : être les meilleurs. On continue d’apprendre, de s’améliorer. Le chemin montre de quoi vous êtes faits. »