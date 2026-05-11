Les Knicks ne se contentent plus d’une finale de conférence

Les Knicks n’auront fait aucun cadeau aux Sixers. Ils ont encore moins fait dans le détail avec quatre matchs, quatre victoires et 22.3 points d’écart de moyenne. New York était trop fort pour Philadelphie et se qualifie facilement pour la finale de conférence, la seconde de suite. Une première pour le club depuis 1999 et 2000 !

Mais à la différence de la saison passée, où cette qualification n’était pas totalement attendue puisque la demi-finale de conférence se jouait face aux champions en titre, les Celtics, celle-là semble bien plus logique, presque normale. Les joueurs la vivent ainsi.

« Pas de soulagement, ni de jubilation. Simplement une étape de plus dans notre processus », décrit froidement Josh Hart. « La manière de battre Boston l’an dernier, avec les comebacks, je ne vais pas dire qu’on avait fêté ça, mais c’était différent. Là, on a fait le travail, ce qui est normal. On s’est assuré d’être concentré et impliqué. »

Plus d’ambitions encore en 2026

Pour Jalen Brunson, c’est même sa troisième qualification en finale de conférence après l’an dernier donc, mais aussi 2022 avec les Mavericks. « On ne parle pas de célébration. On reste concentré, on doit continuer de l’être. C’est essentiel d’être dans le souci du détail, d’être compétitif », glisse le meneur de jeu.

Même logique pour Karl-Anthony Towns, qui va vivre sa troisième finale de conférence d’affilée : en 2024 avec les Wolves, puis en 2025 et 2026 avec les Knicks. « La saison passée, c’était notre première année ensemble et après avoir battu Boston, on était surexcité », se souvient l’intérieur. « Cette saison, on est plus dans l’instant et on sait qu’on a encore du pain sur la planche. »

En clair : après avoir éliminé les Celtics en 2025, les Knicks avaient quasiment réussi leurs playoffs, peu importe la suite, qui s’était soldée par une défaite face aux Pacers. Cette année, la finale de conférence ne suffit plus.

Les troupes de Mike Brown vont avoir plusieurs jours pour se reposer et attendre leur adversaire – Detroit ou Cleveland – pour tenter de se qualifier enfin pour les Finals, 27 ans après leur dernière participation surprise en 1999. Ce qui reste l’objectif clair et annoncé.

« Les gens de l’extérieur ont toujours leurs attentes nous concernant mais, en interne, on a les nôtres », conclut d’ailleurs Miles McBride. « C’est-à-dire le titre, rien de moins. Cette série est terminée, on en profite et on est content, c’est évident, mais on a encore beaucoup à faire. »