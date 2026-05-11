Pour cela, ils auront encore besoin d’un grand Donovan Mitchell, qui semble avoir trouvé quelques pistes lors du match précédent pour retrouver de l’efficacité face à la défense de Detroit.

– Victor Wembanyama cumule une performance (Points + rebonds + passes) de 34.5 ou plus. Cote : 1.68

– Donovan Mitchell finit meilleur marqueur du match. Cote : 2.05

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