Pronostics NBA | Misez sur Shai Gilgeous-Alexander face aux Lakers

Et s’il a un peu été surpris par la stratégie défensive des Lakers lors de la première rencontre, on peut compter sur le MVP en titre pour s’adapter lors du deuxième match.

– Shai Gilgeous-Alexander réussit plus de 6.5 passes décisives. Cote : 1.51

– Shai Gilgeous-Alexander cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 39.5. Cote : 1.72

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