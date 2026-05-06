Pronostics NBA | Misez sur Tyrese Maxey face aux Knicks

En l’absence du pivot, Tyrese Maxey va devoir se reprendre après un Game 1 très compliqué. Mais on peut compter sur le meneur de Philadelphie pour attaquer la défense de New York…

– Tyrese Maxey inscrit 26.5 points ou plus. Cote : 1.71

– Tyrese Maxey cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 39.5. Cote : 2.35

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